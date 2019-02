ARCO entra en la Migración con la obra de cuatro artistas cordobeses

La presidenta de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz, inauguró ayer la muestra Migración, dentro de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO en Madrid. Ruz señaló que «esta es la tercera vez que participamos en este evento internacional, donde tratamos no sólo de poner en primera línea a los artistas cordobeses, sino también a la propia institución, creando relaciones y sinergias para su propia proyección artística». La presidenta de la Fundación Botí estuvo acompañada por el comisario del espacio expositivo, el stand 7H09, Isidro López Aparicio, por los cuatro artistas participantes -Fernando Baena, Beatriz Sánchez, Pepa Anguiano y Gervasio Sánchez-, además de por el delegado de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, y Rafael Botí. En esta edición, la institución provincial acude a ARCO con una propuesta artística en torno a las migraciones que, según la delegada de Cultura, «son uno de los grandes desafíos de la era contemporánea, además de coincidir con el 80 aniversario del gran éxodo republicano español».

En este mismo sentido se han pronunciado el comisario de la muestra y los artistas participantes. Para López Aparicio, «se trata de un proyecto en positivo en el que hemos abordado el fenómeno de las migraciones desde un punto de vista serio y reflexivo con el fin de trascender de lo meramente artístico y simbólico al ámbito social». Por su parte, Gervasio Sánchez reconoció que «es la primera vez que acepto exponer en ARCO y lo he hecho porque he apreciado el proyecto y el planteamiento que trae la Fundación Botí, que tiene mucho que ver con interpretar la realidad que nos rodea en un contexto como ARCO, donde este tipo de cuestiones no se suelen plantear». Fernando Baena explicó su obra pictórica, realizada a partir de fotografías de prensa sobre las personas rescatadas en el mar, mientras que Beatriz Sánchez ha hecho lo propio, señalando que «desde mi mirada, a través de la cual siempre abordo el mundo contemporáneo, he hecho una propuesta de islas, cada una de las cuales supone la descomposición de un ideal». Por último, Pepa Anguiano explicó su Migrario, una obra expuesta en forma de libro acordeón en la que «me he inspirado en palabras del glosario relacionado con la migración (visado, conertinas, trata de personas…) para hacer un libro de artista en técnica collage».

Por otro lado, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, mantuvo ayer un encuentro con galeristas y artistas andaluces presentes en la Feria Internacional del Arte Contemporáneo, que celebra su 38 edición del 27 de febrero al 3 de marzo, y anunció nuevas ayudas para el sector andaluz de este arte.