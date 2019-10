Arcángel, destituido como director de la Cátedra de Flamencología

El cantaor onubense Arcángel no seguirá al frente de la Cátedra de Flamencología de la UCO, según ha podido saber este periodico, aunque se desconocen las causas de esta destitución, una decisión tomada hoy lunes por el consejo asesor de la institución. Francisco José Arcángel Ramos, un nombre de referencia del flamenco, caracterizado por su permanente búsqueda de nuevas vías de expresión y de evolución del arte jondo, tomó las riendas de esta institución el pasado año con la intención de acercar el flamenco a los jóvenes.

Esta decisión ha sido "inesperada" para el cantaor, que ya tenía conformado el programa de la Cátedra para el primer trimestre, en el que uno de los invitados sería Miguel Poveda. Arcángel ha recibido la "desafortunada" noticia asegurando que "desconoce las razones" que han llevado al consejo asesor de la Cátedra de Flamencología a tomar esta decisión. "Me gustaría saberlo, la verdad, pero nadie me ha dicho nada", ha continuado explicando a este periódico el artista, que ha asegurado que el viernes pasado le notificaron esta noticia "sin más explicaciones".

"Parece que no están conformes con lo que he hecho", ha continuado Arcángel, que imagina "que habrá gente que no esté de acuerdo con su programa". "Yo lo tenía todo preparado para empezar en noviembre con un programa que tenía muchas ganas de desarrollar", ha continuado el artista, que lamenta "el poco tiempo" que le han dado para demostrar su capacidad en esta labor, cuando los anteriores directores de la Cátedra, Agustín Gómez y Luis de Córdoba, estuvieron diez años al frente. "Me voy con esa pena", ha subrayado el cantaor, al que le hubiera gustado "acabar lo que empecé".

Arcángel ha sido el tercer director de la Cátedra de Flamencología de la UCO. El 5 de diciembre de 1996 se creó esta institución impulsada por el flamencólogo Agustín Gómez Pérez, quien sería su primer director, cuyo cargó desempeñó hasta su jubilación en el 2009, tomando entonces el relevo Luis de Córdoba, y ahora inicia una nueva etapa con Arcángel al frente