La animación española, en auge

La preselección de una película de animación como Buñuel en el laberinto de las tortugas entre las tres candidatas para representar a España en la carrera hacia los Oscar denota un cambio de percepción en la industria española de un sector en auge y con un creciente reconocimiento internacional. No hay precedentes de que una producción de animación se haya llevado el Oscar a mejor película de habla no inglesa, por lo que la cinta dirigida por Salvador Simó lo tiene difícil, máxime teniendo en cuenta que compite con dos directores ya oscarizados como Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.

Sin embargo, es la primera vez que los académicos españoles apuestan por la animación para competir en esa categoría, lo que indica un cambio de percepción. «Empezamos a ser parte importante en la industria cinematográfica española, estamos creciendo mucho y cada vez estamos más presentes a nivel internacional», señala Deneb Sabater, vicepresidenta de la asociación Mujeres en la Industria de la Animación (MIA).

La cinta de Simó, que recrea el documental de Buñuel Las Hurdes. Tierra sin pan, viene precedida por el reconocimiento de los grandes festivales internacionales de animación, desde Annecy a Los Ángeles. Pero no es el único caso de éxito reciente. Eso sí, el foco, como en el resto del cine, ya no está solo en las salas sino también en las plataformas. Varios directores españoles -Alberto Mielgo, Javier Recio, Víctor Maldonado y Alfredo Torres- han participado en la serie Love death and robots, una de las sorpresas de Netflix de este año, una transgresora antología de cortos de animación de gran nivel artístico y producida por David Fincher.

También en Netflix se estrenará en el último tramo del año Klaus, un largometraje de Sergio Pablos y los españoles Spa Studios que la plataforma ha convertido en gran apuesta internacional, con un guion coescrito junto a Zach Lewis y Jim Mahoney y las voces de Jason Schwartzman o Rashida Jones en su versión original. «El personal español tenemos unas características artísticas buenas que hacen que se nos esté contratando cada vez más», subraya Sabater, que cita otro ejemplo conocido, el de los efectos especiales de Juego de tronos, realizados por la española El Ranchito. La animación española facturó 654 millones de euros (725 millones de dólares) y dio empleo directo a 7.450 profesionales digitales en el 2017, según datos del último Libro Blanco del sector, publicado por la federación Diboos de productores de animación y efectos visuales a finales del año pasado.

Esa publicación sitúa a España como quinto productor mundial y segundo europeo en largometrajes de animación y destaca su potencial de crecimiento: las alrededor de 250 empresas que forman el tejido productivo llegarán a facturar mil millones en el 2020. La saga de Tadeo Jones marcó un hito, pero también han destacado en los últimos años otras producciones como Mortadelo y Filemón, Deep (que fue un éxito en países como Rusia o Corea), Atrapa la bandera o Planet 51.