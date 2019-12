Ángeles Mora comparte su legado para el futuro con el de su pareja

La poeta cordobesa Ángeles Mora, premio Nacional de Poesía 2016, depositó ayer un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en el que destaca su poemario Contradicciones, pájaros (Visor, 1981), con el que obtuvo el XXII Premio Ciudad de Melilla, un libro ya descatalogado que «sirvió para dar visibilidad a mi obra».

«Me he sentido emocionada doblemente porque he tenido oportunidad, no solo de dejar un legado mío, sino también de mi compañero de vida, Juan Carlos Rodríguez, que tiene unos libros maravillosos y ha supuesto una gran ilusión para mí», señaló la poeta a este periódico tras el acto. Y lo que ha dejado de su compañero fallecido es una primera edición del ensayo Teoría e historia de la producción ideológica. Los primeros literatos burgueses (Akal, 1974) y el discurso que Rodríguez pronunció al ser nombrado doctor Honoris causa por la Universidad de Almería, una intervención que el profesor dictó a Ángeles Mora y que resume sus ideas generales sobre Cervantes y otros grandes escritores.

El legado permanecerá guardado bajo llave en la caja número 1419 hasta el 3 de marzo de 2050, una fecha significativa para la autora a la que alude en su poema Satisfacciones, de su libro La canción del olvido. También dejó, en un sobre cerrado, una carta al futuro que ha escrito para esta ocasión. «Espero que 2050 sea un mundo mejor», afirmó al explicar qué objetos dejaba en la antigua cámara acorazada.

«No me esperaba que me ofrecieran este honor. Considero muy interesante dejar tu huella para el futuro, en el que quizá mi nombre ni exista», señaló la poeta cordobesa, que sí confía en que se seguirá escribiendo, aunque «no sabemos cómo se hará, porque no olvidemos que la literatura es un discurso ideológico y, según en el momento que se viva, así también se escribe, y puede que todo sea muy distinto».

El director del Instituto Cervantes, el también poeta Luis García Montero, dijo que Ángeles Mora es «una de las voces más importantes de la lírica española de los últimos años». Su «voz fundamental», añadió, tiene «matices de especial interés» porque une los espacios de «lo público y lo privado, la vida cotidiana y la historia, dos elementos que se separan demasiadas veces». Por su parte, Mora aseguró que este ha sido uno de los grandes momentos de su vida, pero, insiste, «sobre todo, porque me ha permitido dejar algo de Juan Carlos», un escritor que ella califica como «una figura muy importante en el mundo académico», tanto dentro como fuera de España, y ha «escrito libros muy importantes, como el que hizo sobre El Quijote, muy especial y distinto de los que tradicionalmente se hablan», aunque no ha sido ese el que eligió para dejar, «porque me hacía más ilusion que permaneciera su discurso cuando le nombraron Honoris causa».

Acompañó a la autora de Ficciones para una autobiografía su hija Cristina Mora, con quien por la tarde protagonizó el concierto titulado De ficciones y canciones en el salón de actos del Cervantes. En este peculiar encuentro músico-poético abierto al público, Ángeles Mora (voz recitada) y Cristina Mora (voz cantada) actuaron acompañadas por Moisés P. Sánchez (piano, teclado y coros) y por Akinsola Elegbede (percusión y coros).