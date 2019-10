Álvaro Galán dará a conocer sus poemas inéditos

El poeta malagueño Alvaro Galán, ganador de la última edición del Premio Ricardo Molina de Poesía, arriesgará esta tarde durante su intervención en la Sala Orive, dentro del festival Cosmopoética, al recitar versos inéditos, aún sin publicar. "Este verano no he parado de escribir, ya que la inspiración urge", ha dicho esta mañana durante un encuentro con los medios de comunicación, aunque, según ha comentado, no faltarán versos de Ficciones familiares, el poemario con el que ganó el premio cordobés, algo que quiere "agradecer" de esta forma.

"Me apetece leer poemas que no he recitado antes en público", ha asegurado Galán, que ha anunciado que culminará su recital con su poema "más fresco y verde", escrito el viernes pasado. El poeta ha reconocido que estos versos, del libro Del pájaro que canta en los días aciagos, con el ha conseguido alzarse con el premio Rafael de Cortázar y aún no ha visto la luz, son anteriores a Ficciones familiares, y tienen "mucho más que ver con mi estilo", ya que el cambio se produjo con la obra ganadora del Ricardo Molina.

"Aquí el discurso se allana bastante, entra lo anecdótico, aunque sin perder la riqueza léxica, y llego a una poesía más narrativa donde la autoficción es mucho más evidente" y donde recurre a recuerdos de la infancia, "una necesidad que antes no tenía". El autor ha confesado que la poesía "siempre la ha vivido como una necesidad de expresión y ahora necesito contar cosas que me han sucedido, agradecer a la gente, es una forma de contar con ellos y que sientan mi agradecimiento".

Galán ha reconocido también que el premio Ricardo Molina "ha sido un punto de inflexión en su trayectoria", ya que ha supuesto "un espaldarazo", aunque "hay que seguir". Un premio que le ha dado la oportunidad de participar en Cosmopoética, un festival del que ha destacado el contacto con otros poetas. Influenciado por la literatura francesa, asegura que bebe de muchas fuentes, algo "imprescindible" para tener una voz propia dentro dela poesía.

El malagueño compartirá escenario esta tarde en la Sala Orive con la autora María Nieto y, posteriormente, serán Roberto Loya y Lara Cantizani los que reciten sus versos, antes del broche poético musical de la noche a cargo de Santi Balmes.