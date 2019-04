Almodóvar, Malick y Loach competirán en Cannes

Las nuevas películas de Pedro Almodóvar, Terrence Malick, Ken Loach, Xavier Dolan y Bong Joon-ho competirán en la próxima edición del Festival de Cannes, según informó ayer la edición digital de la revista especializada 'Variety'. La 72 edición del prestigioso certamen cinematográfico francés se celebrará del 14 al 25 de mayo.

'Dolor y gloria', del director manchego, 'Matthias & Maxime' (dirigida y protagonizada por Dolan) y 'Sorry we missed you' (Loach) se unirían así al título en competición previamente anunciado por la organización, 'The dead dont die', de Jim Jarmusch, que será película inaugural. Por su parte, Malick presentará el drama sobre la segunda guerra mundial 'A hidden life' (previamente titulado 'Radegund'), y Bong Joon-ho hará lo propio con la inquietante 'Parasite', en tanto que Marco Bellocchio llegará con su 'thriller' mafioso 'Traitor' y Jean-Pierre y Luc Dardenne apostarán por 'Ahmed', una mirada al fundamentalismo religioso en Europa.

Además, el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho acudirá con su obra 'Nighthawk', según las fuentes consultadas por 'Variety', aunque la programación completa será desvelada oficialmente el jueves por el director artístico del certamen, Thierry Fremaux.

TARANTINO, EN EL AIRE

Asimismo, 'Once upon a time in Hollywood', la nueva obra de Quentin Tarantino, aún se encuentra en fase de posproducción y podría no estar en esa lista de Fremaux, aunque fuentes consultadas por la publicación sostienen que la película se podría añadir a los títulos en competición más adelante. Otra opción que baraja el estudio Sony para el festival es la nueva versión de 'Mujercitas', dirigida por Greta Gerwig.

Entre los títulos franceses que se espera que entren en competición figuran lo nuevo de Abdellatif Kechiche: 'Mektoub, my love: canto due', así como 'Oh mercy', de Arnaud Desplechin; 'Proxima', de Alice Winocour, o 'The specials', de Olivier Nakache y Eric Toledano. También se espera la presencia de Ema, del chileno Pablo Larraín. También son esperados en la programación 'Ad astra', de James Gray, Frankie, de Ira Sachs, y First cow, de Kelly Reichardt.

El lunes, el presidente del certamen, Pierre Lescure, y Thierry Frémaux anunciaron que el festival homenajeará este año con su cartel a la directora francesa Agnès Varda, fallecida el mes pasado, con una preciosa imagen en tonos anaranjados que muestra a la cineasta, con 26 años, sosteniendo una cámara, encaramada en la espalda de un hombre de rodillas y ambos encima de un andamio. Esta la imagen con la que los organizadores quieren recordar a la conocida como la abuela de la Nouvelle Vague.