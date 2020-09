Adiós a los Amigos del Arte de Baena

El 12 de septiembre comenzaba a escribirse el final de sesenta años de inquietud y promoción cultural en Baena. Ese día, la Sociedad Cultural Amigos del Arte aprobó en asamblea general extraordinaria su liquidación y ponía fin a un colectivo que fue apagándose con el paso de las décadas. Durante estos días, los últimos miembros de la directiva, encabezada por el secretario Antonio Mesa, procede a liquidar la sociedad, que se hará efectiva definitivamente el 30 de noviembre. Los Amigos del Arte mueren por agotamiento. «Los 14 miembros actuales sumamos 1.200 años de edad», decía Mesa mientras era ayudado por otros miembros y amigos a empaquetar el patrimonio que entregarán al Ayuntamiento y a otras entidades de la localidad. Los Amigos del Arte ocuparán siempre un lugar destacado en la historia cultural de Baena. La sociedad, creada el 12 de octubre de 1959 (aunque se legalizó el 20 de noviembre de 1961), se convirtió en una de las grandes iniciativas privadas promotoras de la cultura en el sur de Córdoba. Impulsó exposiciones, concursos literarios y promovió una revista que se ha convertido en la publicación cultural más importante en la localidad y una de las más destacadas de la provincia en los años sesenta y principios de los setenta.

La revista ‘Tambor’

La asociación había surgido de una conversación de cuatro amigos, Ramón Santaella, Pepe Barcos, Pablo Ruiz y Antonio Bujalance, apesadumbrados por la escasa inquietud cultural que existía en la localidad. Así, el artículo primero de su reglamento, aprobado en junta general el 20 de noviembre de 1961, señalaba que la sociedad creada «tiene por principal objeto, además de estrechar los lazos de amistad entre todos los que participan o aprecian las manifestaciones artísticas o literarias, procurar por todos los medios a su alcance la divulgación de artes y letras». Sin duda, la creación de la revista Tambor fue la imagen pública de la enorme inquietud cultural que desarrollaron.

Con la guerra civil habían desaparecido todas las publicaciones de Baena, que en la Segunda República llegó a mantener en algunos años hasta tres periódicos, mientras que cuatro destacados periodistas baenenses, Vázquez Ocaña, Bermúdez Cañete, Aguilera Camaño o Piedrahita Ruiz, alcanzaban su plenitud profesional. A excepción de alguna revista puntual sobre la Semana Santa o la feria, en los años cuarenta y cincuenta no existió ninguna publicación. Por eso, la aparición en 1959 del primer boletín de los Amigos del Arte hay que considerarla como uno de los grandes momentos de la historia cultural de la localidad. En la Navidad de ese año publicaron Adela, germen de la revista que en 1960 pasaría a llamarse Tambor y que ha sido la publicación cultural más longeva de Baena. Entre los colaboradores se encontraban jóvenes baenenses deseosos por activar la cultura, junto a personas que habían abandonado sus inquietudes creativas tras la guerra civil. Pintores como Pablo Ruiz o Paco Ariza, intelectuales como Antonio Ramos, Antonio Bujalance Frutos, Juan Antonio Bailén o Luis Roldán se incorporaron a la sociedad y a la redacción de la revista. José María Pemán, nombrado presidente de honor, también hizo algunas colaboraciones. Con una periodicidad alterada con el paso de los años, su edición se mantuvo con cierta regularidad hasta su número 74. Posteriormente, durante la presidencia de Manuel Montalvo se publicaron varios más. Tambor, además del dinamismo cultural que supuso, promovió demandas como la creación de un instituto de enseñanza secundaria, la restauración de la Virgen de la Antigua o la recuperación de la iglesia de Santa María la Mayor. Tambor no sólo divulgó la cultura, sino que también informaba de cuestiones sociales y económicas de la localidad. El éxito de la publicación no pasó inadvertido y en 1966 recibió el primer premio de publicaciones provinciales de la Diputación. Su preocupación por la cultura y el interés que despertó hizo también que hasta la Biblioteca Pública de Nueva York se interesara por recibir el boletín.

Demandas conseguidas

Atrás quedan ya las innumerables conferencias, exposiciones o viajes culturales que organizó. En un tiempo en el que la reivindicación no aparecía en el vocabulario, los Amigos del Arte tuvieron la valentía de reclamar o incluir demandas para Baena de proyectos que después se convirtieron en realidades. Es lo que se planteó con el pantano sobre el Guadajoz, que en los años sesenta se solicitaba para mejorar la agricultura local. Lo mismo sucedió con la campaña que promovió para la construcción de un instituto en Baena o las reiteradas peticiones para que se acometiera la restauración de la iglesia de Santa María, que corría un serio peligro de derrumbe y que recibió los primeros fondos en los años sesenta y, a comienzos de los setenta, fue declarada monumento histórico. Además, promovieron y divulgaron las excavaciones arqueológicas en el Minguillar. La cultura de Baena pierde estos días a una de sus grandes antorchas.