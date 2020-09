20 años de la 'Ciudad de las ideas' de Vicente Amigo

Este lunes se ha cumplido el 20 aniversario de la publicación del álbum Ciudad de las ideas del guitarrista Vicente Amigo, con el que ganó un Grammy Latino como mejor álbum flamenco, y con este motivo ha vuelto a sonar en Las Tendillas, donde se ha podido ver una proyección conmemorativa.

Desde el Ayuntamiento y la Delegación de Turismo se ha querido agradecer así "todo el trabajo y todo lo que hace Vicente por llevar Córdoba a todos los lugares del mundo", según ha explicado la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, que ha asistido al acto junto al propio Vicente Amigo y El Queco.

El guitarrista ha confesado que "siempre" está "en deuda con Córdoba", que está "muy agradecido a esta nueva muestra de consideración con mi trabajo y mi persona, y con el flamenco y la música". "Yo al final aspiro siempre a hacer buena música, desde Córdoba, mi tierra", ha resaltado, para agradecer "tantas muestras de cariño de Córdoba".

Tras el paso de los 20 años del lanzamiento de su disco, ha aseverado estos días, al presentar el homenaje, que él es "el mismo, con unas pocas de arrugas más, pero con las mismas metas a diario que me planteo, como es tratar de hacer lo mejor posible la música para ofrecer de mí lo mejor que llevo dentro". De hecho, ha destacado, "ahora estoy en otro proyecto discográfico". Por tanto, "me mueven las mismas cosas y la misma ilusión de dar lo mejor de mí y que la música que haga no sea una música que se lleva o no, sino que sea una música para siempre", ha explicado.