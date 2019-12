Novela negra: fulgor u ocaso

‘Terra Alta’. Autor: Javier Cercas. Editorial: Planeta. Barcelona, 2019.

Vázquez Montalbán afirmaba que, a la hora de escribir, «somos libres de utilizar cualquier procedimiento o código, pero hemos de aportar el factor innovador, el factor que implica la violación de la proporción mimética de un género concreto, de un código concreto, de un patrimonio literario concreto». Esta aventura contrae un riesgo que, en la mayor parte de los casos, se vuelve contra el escritor y conduce a la resbaladiza disrupción de lo que se pretendía innovar. Por ello, la mayoría de los creadores prefieren cimentar su escritura sobre lo ya consolidado como canónico y, si acaso, se atreven a deconstruir con mesura sobre esa proporción mimética construida en gran parte por el enriquecedor acumulo de la inexcusable tradición. No es fácil superar a los grandes maestros, pero su lectura es absolutamente imprescindible porque nos aporta los materiales necesarios y nos permite transferirlos desde el crisol del conocimiento. Como en todas las formas de existencia, también los géneros tienen su draconiana taxonomía y no es precisamente la novela negra la que ocupa los más altos niveles del ranking, sobre todo porque hemos considerado que son obras destinadas a entretener al gran público, best seller con el marchamo de literatura fácil que no nos lleva a ningún otro compromiso o reflexión. Sin embargo, será el citado Vázquez Montalbán quien, desde su primera obra Tatuaje, manifiesta su interés en describir aquella sociedad de la transición que estaba fraguándose, adoptando «un modelo convencional de (...) discurso realista que más se ajustase a la poética derivada de la sociedad en la que ya empezaba a convertirse España».

Dolores Redondo va más allá y nos anima a recapacitar sobre el papel de denuncia social que ha de cumplir la literatura negra, apostillando: «No escribo solo para reflejar una realidad, sino para comprenderla y, en ocasiones, para poder tolerarla». Bruno Nievas atribuye el éxito de la literatura negra a la identificación que el lector establece entre lo relatado y lo vivido, «porque España es gris, casi negra. Somos un país que aspira siempre a todo pero que, en demasiadas ocasiones, se queda en el camino. No conozco nada más negro que eso, de modo que el género gusta tanto porque simplemente refleja lo que somos».

Nadie duda de que Javier Cercas ha forjado con talento y arresto su oficio de escritor, pero tampoco puede sorprendernos que Terra Alta no sea su mejor novela. Que haya obtenido el Premio Planeta no requiere más explicación que la búsqueda de nombres rutilantes que permitan vender el producto ofrecido. Y aunándose a lo expresado por Nievas sobre la realidad española, Andrés Amorós no titubea al exponer que «no es totalmente desdeñable, pero se queda a medias de todo». No podemos desestimar, sin embargo, su mérito. Cercas es consciente de la responsabilidad del escritor ante la realidad que lo circunda. El narrador cacereño sitúa la acción en el agitado momento histórico de una España convulsionada por el procés, aunque sea un escenario colateral de escasa pertinencia, ya que lo que realmente interesa al autor es el factor humano, el territorio íntimo donde confluyen las pasiones y se suscitan los conflictos existenciales.

Aunque las aportaciones no superen los clichés del género, se advierte una poderosa voluntad de configurar un agonista dotado de emulables virtudes: el deseo de instruirse, su apego a la lectura, la constancia en sus decisiones, el esfuerzo de superación, la necesidad de justicia. Melchor representa al personaje abarrado por la vida en busca de alguna verdad, a quien no le importa ni mucho ni poco caminar por la escabrosa línea de lo legal y lo ilegal, perfil por antonomasia de los actores de este género, lo que no obvia que en él se revelen gestos de inusitada dignidad. Obsesionado por la muerte violenta de su madre, prostituta en Gandesa (Tarragona), y furibundo por el asesinato de su esposa, Olga Ribero, Melchor se enfrenta a un triple y misterioso caso, el crimen de los propietarios de la mayor empresa de la comarca, Gráficas Adell, torturados con cruel vesania sin motivo aparente, y Jenica Arba, su criada rumana. Esta alternancia agiliza con eficacia un texto, lento en su desarrollo, con excesivos flash back, y permite descubrir ese tándem de todo ser humano entre la emoción y la profesión, la razón y el sentimiento.

Cercas aleja de la capital catalana la acción de la novela, rompiendo el escenario habitual de la epopeya negra española: Expediente Barcelona, Barcelona negra, Barcelona Connection. De igual manera convierte a Melchor Marín en un personaje desdoblado entre Jean Valjean y el implacable policía Jauvert que lo persigue, personajes antagónicos de Los miserables, obra que marca la actitud del protagonista y lo distancia de otros reseñables agonistas del género. La curiosidad intelectual de Melchor es uno de los ejes capitales de la novela. Casarse con la bibliotecaria del pueblo y llamar a su hija Cosette denotan una especial avidez por escapar del mundo oscuro que le había tocado en suerte.

Cercas afirma que le gusta escribir novelas «fáciles de leer pero difíciles de entender». Interpreto que su afirmación radica en la necesidad de llegar al gran público, pero aportando algún elemento que lleve y eleve al lector a reflexionar sobre lo escrito.

Como en sus libros anteriores, Cercas consigue lo que se propone. La lectura es fértil y los diálogos fluyen con espontaneidad, precisión y buen ritmo, por ello no creo que deba imputarse al narrador el imperdonable loísmo de la página 89: «quizá la mataron allí precisamente para que no creyéramos que había sido ella quien los había abierto». Se agradece, por otra parte, los señeros apuntes que dotan al texto de acusada poeticidad: «El aire es cálido y denso, aterciopelado, y de vez en cuando arrastra vaharadas de un perfume acre de arbustos y tierra seca» (pág. 219). Como ocurrió con Soldados de Salamina, la acción de Terra Alta predispone a ser adaptada al celuloide con idéntica virtualidad, pero frente a aquella gran obra esta queda visiblemente opacada.

Podríamos citar ahora al inefable Kafka: «Los libros tienen que rasgarte, son como el hacha que rompe el mar de hielo que llevamos dentro». Quienes hemos seguido la obra de Cercas podemos entender que esta novela persiga fundamentalmente distraer al lector, aunque no lo justifica. De entre todos los personajes, la mayoría muy desdibujados, destaca Melchor Marín, el mosso d’esquadra capaz de referirse a los poetas como «novelistas perezosos» propiciando la oportuna respuesta de su mujer acerca de los novelistas, «poetas que escriben demasiado» (pág. 245). Defiendo esta tesis y concluyo con las sabias palabras de Daniel Armengol, el magnate español exiliado en México, clave para interpretar el argumento, cuando proclama «la poesía es eso, lo que pasa de verdad». Por esta lúcida sentencia la lectura de Terra Alta es ya recomendable.