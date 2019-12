La lectura, una experiencia personal

Que los libros son una invitación a la aventura no es nada nuevo. Pero que cada uno acaba por elegir cómo quiere llevar a cabo esa aventura, en base a su imaginación y mundo interior, la dimensión de la misma, sí debiera ser un factor a tener en cuenta. Potenciar pues esa aventura no es solo cosa de unas indicaciones previas, sino que también cada niño y niña han de poner de su propia cosecha al adentrarse en los libros y álbumes que esperan unos lectores ávidos de compartir una experiencia única. Y aquí van una serie de propuestas en ese sentido.

VALORES Y RELACIONES

‘Un sueño hecho realidad’, de Olivier Tallec, en Algar Editorial. Desde la perspectiva de la mascota, se nos cuenta este relato y, claro, esa frescura de quien ve ‘otra forma’ en las relaciones con los humanos, sin estar exenta de ternura y de valores perdurables. ‘Un milagro para Helen’, de Ana Juan, en Libros del Zorro Rojo. Perturbadora y necesaria esta historia de Helen Keller y Anne Sullivan sobre los obstáculos de la vida y la capacidad de superación para salvarlos, con el hándicap de la ceguera, pero siempre hay luces que guían. ‘Un copo de nieve en el bolsillo’, de Rachel Bright, e ilustrado por Yu Rong, en Kókinos Editorial. La sencillez de una historia es ese reclamo para descubrir valores como la amistad y la generosidad. Querer compartir la belleza de una nevada es el detalle para disfrutar de estas ilustraciones y este relato, en el que oso y ardilla ponen de manifiesto sus lazos. ‘Las alas’, de Jimmy Liao, en Barbara Fiore Editora. Hay álbumes que son una delicia de principio a fin, y éste es uno de esos casos de disfrute de la historia, de las ilustraciones, de la composición y de la capacidad de ensoñación que permite la palabra y la imagen. Y no perder la capacidad de imaginar otro mundo, otra posibilidad, otro escape. Merece una lectura bien íntima, bien compartida. ‘Frida Kahlo (Historias geniales)’, de la editorial Vicens Vives. La historia de esta pintora muy conocida, contada en primera persona, es una manera de adentrar al lector/a en la vida y obra de esta artista y su dimensión humana y artística, y su papel de luchadora en un mundo de hombres. ‘Migrantes’, de Issa Watanabe, en Libros del Zorro Rojo. Hay que tener entre las manos este álbum ilustrado para sentir las emociones que se proponen. Con un lenguaje visual, sin palabras, se nos narra algo tan cotidiano como doloroso, siempre desde esa perspectiva de la esperanza, con el lenguaje de las ilustraciones nos adentra en lo real. ‘La carta de la señora González’, de Sergio Lairla y Ana G. Lartitegui, en Abuenpaso Editorial. El viaje soñado de una carta, cómo nos arrastra de una a otra aventura, porque los detalles hay que cuidarlos, y la Sra. González lo sabe bien: son los que trazan este itinerario hacia la imaginación, como un mundo habitable. ‘La dictadura de las coletas’, de Ilya Green, en Kókinos Editorial. ¿Y si se cambian los papeles, y las niñas no dejan jugar a un niño? Se plantea lo absurdo de algunos roles que hemos asumido para uno u otro bando, cuando lo importante es jugar, disfrutar, compartir, ese desfile de belleza, con unos espectadores de lujo. ‘Yo te leo y tú me cuentas’, de Jesús Ballaz y Sebastiá Serra, en Algar Editorial. El momento mágico, antes de irse a dormir, merece un buen cuento. Aquí hay 56 propuestas para niños-as y para adultos, y que todos puedan disfrutar de esa apertura a la imaginación, y relajarse antes de iniciar el descanso. ‘Albert Einstein (Historias geniales)’, de la editorial Vicens Vives. Un acercamiento a la vida de este científico, cuya obra marca la historia de este planeta. En primera persona es más directa la voz, lo que se cuenta, e impactan más las curiosidades que el-la lector-a va a ir descubriendo. ‘Nina’, de Seta Gimeno, en Algar Editorial. Narrada en primera persona, esta historia de una perrita que demuestra un sentimiento familiar arraigado, y con las cosas muy claras dentro de ese espacio concreto. Otra mirada de cómo es la vida de una mascota en casa. ‘El regalo’, de Gabriela Keselman y Pep Monserrat, en Kókinos Editorial. El cumpleaños de Miguelito puede resultar toda una aventura, no apta para espíritus sin ánimo de riesgo, con una serie de desplegables que abren ventanas a posibilidades que las ilustraciones aprovechan de forma certera. ‘Seis años, seis casitas’, de Josep Gregori y Fran Parreño, en Algar Editorial. Una historia sobre la separación de los cónyuges, vista desde la tierna mirada de una niña que piensa que se han olvidado de su cumple, de la casita recortable que cada año le regalan. Pero no tiene porque ser tan diferente, y la sorpresa será también la enseñanza. ‘El perro de Milu’, de Mariann Máray, en Kalandraka Editorial. Un álbum ilustrado con una serie de mensajes imprescindibles: la solidaridad, la responsabilidad, el amor por la naturaleza, etc. La historia de Milu y su nuevo amigo, dan que pensar, mientras se disfruta de la acción.

JUGAR Y SOÑAR, ESA MÁGICA AVENTURA

‘Mi primer libro del cuerpo humano’, de Chiara Piroddi, de la editorial Vicens Vives. Son necesarios este tipo de libros, sobre todo con las propuestas lúdicas para experimentar y conocer el cuerpo humano, basados en el método Montessori. De lo cognitivo hacia un aprendizaje que deje huella, mientras el niño se divierte. ‘Un zorro’, de Kate Read, en Libros del Zorro Rojo. Para los más peques esta historia para contar y narrar las vicisitudes de un zorro frente a las habitantes de un corral. A modo de juego, el niño disfrutará de una propuesta que le invita a ser parte activa en su lectura. ‘Tea y Camaleón son hermanos’, de Koichiko Kashima y María José Ferrada, en Abuenpaso Editorial. Las ilustraciones nos adentran, de manera sugerente y cálida, en esta historia de dos hermanos que nos invitan a un mundo único, fantástico, bajo las notas alegres de la música y la vida. El tiempo es imaginación en esta preciosa e intensa historia. ‘Zoo ilógico’, de Raúl Romero y Ramón París, en Ediciones Ekaré. Darle una vuelta a las adivinanzas, a lo que tienen de misterioso y atractivo, nos trae este original planteamiento de preguntas e imágenes, que disfrazan la realidad, pero que nos exigen un poco de complicidad, como todo buen juego del escondite. ‘La casa en el bosque’, de Laetitia Bourget y Alice Gravier, en Libros del Zorro Rojo. Uno de esos álbumes ‘especiales’ por su formato y propuesta a recorrer un itinerario un tanto particular: el disfrute de los sentidos. Una lectura para compartir entre padres, madres e hijos, y cuyo colorido, detalles y texto, afianzan lo visual, y permiten lo lúdico en esa búsqueda. ‘Dinolandia’, de Agnese Baruzzi, en la editorial Vicens Vives. Un álbum para proponer retos de búsqueda. Cientos de dinosaurios de todos los tipos y tamaños, esperan a ese lector con ganas de iniciar esa aventura de hallar, en unas ilustraciones retadoras, lo que se le pide. ‘Escarabajo de vacaciones’, de Pep Bruno y Rocío Martínez, en Ediciones Ekaré. Valores como la amistad y la entrega se hacen visibles en esta aventura de unos seres vivos que emprenden un viaje lleno siempre de emoción, en el que las ganas de jugar y de activar la imaginación nos harán cómplices a todos. ‘Mi primer verso (Antología de poesía para los más pequeños)’, de la antóloga Ana Belén Ramos e ilustra C. Codina, en P.R. House Editorial. Un álbum que reúne 15 poemas de autores conocidos por su solvencia en este género, y que construyen este universo tan completo y variado, en torno al verso. Una lectura placentera para compartir en familia.

‘Si no te gusta leer, no es culpa tuya’, de Jimmy Liao, en Barbara Fiore Editora. Hay muchas maneras de incitar a la lectura, y la obligación no es la más recomendable, según esta propuesta. Se perciben las distintas posturas de los niños y niñas, en una reunión un tanto especial en una librería. Y enriquece las dudas, las posturas y dejarse arrastrar por la fantasía de cada uno para que el libro acerque y no aleje. ‘El gran libro de los juegos mentales’, de Beatrice Tinarelli, de Vicens Vives. Para las mentes más avezadas, este libro para practicar problemas de lógica, cálculo, etcétera, todo mediante las propuestas tan atractivas que se nos plantean, en un modo de acercar al mundo de la ciencia a los niños. ‘Comernos el sol’, de Ella Frances Sandres, en Libros del Zorro Rojo. Una mirada reflexiva sobre la ciencia y lo cotidiano, desde una sensibilidad cautivadora, envolvente, transmitiéndonos el deseo vital por el instante y todo lo que nos rodea y su belleza. ‘La reina de la noche’, de Pep Molist y M. Sadat, en Ediciones Ekaré. Con ilustraciones en tono pastel, dando calidez, nos llega este viaje de regreso a casa de padre e hijo, lleno de algo que no puede faltar: imaginación. Y un viaje así puede ser toda una experiencia, en la que los sentidos y las sensaciones marcan un trazado especial.

‘Lola y el dragón’, de Nadia Shireen, en Kókinos Editorial. Lola y sus amigos tienen una misión: rescatar a Bola, que ha sido secuestrado. La aventura, rebosante de acción y energía positiva para salvar los distintos obstáculos, y llegar hasta el dragón, cuenta con los valores de la amistad de grupo, y sobre todo con la perseverancia de Lola. ‘Retratos animales’, de Yago Partal en Libros del Zorro Rojo. Un modo de concienciar, a través de las fotografías y fichas complementarias, del peligro que corren muchos seres vivos de este planeta, sin perder la visión artística en este atrayente libro. Una opción distinta de leer, concienciarse y disfrutar.

‘¿Grande o pequeño?’, de la editorial Vicens Vives (0-12 meses), ayuda a descubrir ambos conceptos mediante el método Montessori, y mientras cada dibujo permite conocer el mundo a través de lo visual y lo sensorial. ‘La noche de Nandi’, de Eileen Browne, en Ediciones Ekaré. Lo sorprendente se esconde ante nosotros, y halla unas respuestas imaginativas. Eso le sucede a Nandi con Tindi, que convierten pasar la noche juntas en un hallazgo tras otro, sin temor, del que solo tendrás conocimiento al día siguiente. ‘Niñas que imaginaron lo imposible (y lo consiguieron)’, de Tony Amago y Nuria Rodríguez, en Algar Editorial. Un álbum que pone en valor el espíritu femenino en las múltiples empresas en las que se ha aventurado, con relevancia, con perspectiva. Nombres y figuras, con una fichas muy esquemáticas y acertadas, sobre esas vidas, entregadas a los demás. ‘Maravilla Tarot’, de Rosanna Staus, en Libros del Zorro Rojo. El formato de este libro es ya todo un placer. Un regalo para los sentidos, en el que se vincula unas ilustraciones creativas con la vida, y en el que la imaginación de lo metafórico queda al descubierto, en esta interpretación distinta de las cartas. ‘Animales y frutas’, de Antonio Rubio y Óscar Villán, en Kalandraka Editorial. Sendos libros para los más peques, en los que la imagen envuelve y la palabra aparece para adentrar al pequeño lector en esos otros mundos de la observación y lo imaginativo.