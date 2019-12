Forges y el cine

¿Novela gráfica o cómic? Posiblemente si le preguntan por dicha dicotomía a un hombre como Forges, le contestaría con una de sus múltiples viñetas. Perfectamente con la de la portada de su nueva entrega Forges inédito (Espasa, 2019). Porque todas y cada una de sus tiras, de sus bocadillos y dibujos eran (son) una pequeña novela en sí misma. Un homenaje a la España más profunda desde que Antonio Fraguas comenzara a mostrarse en sociedad en 1964. La España profunda, la del extraperlo, la de las carencias alimenticias y energéticas, la de los fusilamientos, la de las inauguraciones de pantanos, la de ese sol que nunca se ocultaba, la de las siete plagas, la masonería y el comunismo…. Nada pasaba desapercibido para el genial caricaturista, dibujante y artista, ante la aguda mirada de quien se sentía privilegiado observador de la vida y la desdicha diaria de los españoles. Y quién se lo iba a decir entonces. Ahora que tan en auge están las cuentas bancarias en Suiza, o en Panamá, volvemos a recordar aquella colaboración musical que hiciera con Luis Eduardo Aute, Ay Suiza, patria querida. Toda una premonición. Todo un visionario.

«El cine -dice el prologuista en esta Breve historia del cine- ha sido un registro incomparable de la historia, como reflejo de la misma y como expresión artística definitoria de la época contemporánea». Y si bien este libro no pretende señalar cuáles son las mejores películas de la historia del cine, no cabe duda de que Breve historia del cine, editado por Nowtilus, se convierte de algún modo en una especie de antología de las mismas, elaborada en esta ocasión por y para actores, directores, críticos cinematográficos, lectores consumados y apasionados cinéfilos, cargos de la Academia de Cine o profesores universitarios. Hay que decir que a poco que se sea amante del género, no es descabellado el pensar que si cogiéramos a tres personas independientes, cinéfilas, en tres puntos distintos de la geografía española, y les hiciéramos elaborar una relación de 120 películas que no podrás olvidar, seguro que muchas coincidirían y estarían incluidas en Breve historia del cine.

Cómo olvidar los inicios del cine mudo, el cine de Eisenstein, cómo no dejarse sucumbir por Chaplin o Buster Keaton, la llegada del sonoro, los musicales de Broadway, la Gran Crisis, el neorrealismo italiano, la edad de oro del western, la gran comedia americana, Godard, la Nouvelle Vague, el cine polaco, Kurosawa, Kubrick, Coppola,... ¿quién da más por tan poco?