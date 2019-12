Derritiendo la melancolía

‘De la melancolía’. Autora: Espido Freire. Editorial: Planeta. Barcelona, 2019.

En el seno de una familia acomodada, Elena, hija única, se resiente ante la frialdad emocional de unos padres que no muestran sus afectos y donde la mascota, un yorkshire, es el depositario principal de los mimos y atenciones de su madre. En un contexto donde reinan los modales pulcros y discretos, la máxima de no quejarse y el escaso diálogo, la protagonista se carga de una triple culpabilidad; la de no haber sido el «hijo» esperado por el padre; la de no haber elegido la carrera adecuada que le confiriera alguna afinidad con él; y la de no haber sido capaz de haberlos complacido con un nieto.

Espido Freire (Bilbao, 1974) publicó su primera novela en 1998 (Irlanda), con la que obtuvo el Premio Millepages. En 1999 se convierte en la autora más joven en ganar el Planeta con Melocotones helados (1999). Entre sus obras destacan Diabulus in musica (2001), Nos espera la noche (2003), La diosa del pubis azul (2005), Soria Moria (Premio Ateneo de Sevilla, 2007), La flor del Norte (2011) y Llamadme Alejandra (Premio Azorín, 2017).

ESTABILIDAD ROTA

La aparente estabilidad emocional y económica de la protagonista se ve amenazada por una concatenación de sucesos que ensombrecen y ahogan su espíritu, hasta abocarla a una soledad no buscada, casi sin posibilidad de reacción. Elena está casada con Sergio, hombre que valora el trabajo y desprecia el fracaso de los débiles y quien además, por encima de todo, desea tener una hija. Su unión se va desmoronando en la extenuada trayectoria que ambos recorren a través de los años para en primer lugar concebir un hijo propio; en segundo lugar adoptar una niña. Poco después de morir sus padres, su madre por un cáncer que no le ha comunicado a ella pero que sí conocían sus amigos, y su padre, tras un desvanecimiento súbito, Sergio, a quien ha confiado los trámites de su herencia, le comunica que se marcha. Es entonces, cuando el vértigo de todo lo que ha ido aconteciendo en un lapso de tiempo demasiado estrecho para poder ser digerido con serenidad, la arroja a enfrentarse a una hiriente soledad. Huérfana, divorciada, sin amigos auténticos y en una situación económica nada propicia, acoge en su casa a Lázaro, su tío político, un anciano de noventa años, cuya experiencia vital de resistencia frente a la guerra y el exilio y una voluntad férrea la impele y estimula son su propia lección de vida para seguir adelante, buscando en el horizonte una motivación que la salve de los pesados recuerdos del pasado y del propio desencanto. Cuando la posibilidad de la muerte de Lázaro en el hospital la invade, se deja llevar por el llanto en la certeza de su futura ausencia y en el dolor de las recientes pérdidas. «Esa noche lloré por todo lo que se avecinaba, porque esas pérdidas menudas y triviales eran seguras, por más que no supiera la fecha ni la hora, y se sucederían en cadena cuando él faltara. Y como no sabía si era una muestra de respeto o de egoísmo el llorarlas mientras él aún se encontraba dormido ante mí, con el pelo crespo revuelto y el pijama un poco abierto, lo hice en silencio, para que nadie pudiera robarme ni una brizna de aquel descubrimiento» (págs. 115-116).

Y será después del llanto cuando la protagonista experimentará una metamorfosis que barra los escombros de la melancolía para encontrarse en la firme determinación de amarse. «Y con un recorrido lento, con la llegada del buen tiempo comenzaba a sentirme algo mejor con mi maltratada persona. Estaba recuperando todo aquello que poco a poco perdí, o dejé de mirar, o se me cayó de las manos: la pausa tranquila, el sosiego, el momento de serenidad que, por su rareza, cobraba de pronto un valor extraordinario. No recuerdo cuándo comencé a ser feliz, de la misma manera en la que no podría señalar el momento en el que se inició mi desesperación» (pág. 135). Empieza a diseñar su propio mundo, su propia familia; adquiere una gatita, Gloria, y se rodea de apegos fieles y sinceros, como Sonsoles, Teresa o Lázaro. Encuentra la fortaleza suficiente para enfrentarse a las estafas del pasado en la persona de Sergio e incorpora a su vida a Eduardo, mientras el pasado se va desdibujando bajo los rayos de un potente Sol. Freire ofrece una novela en primera persona en la que el lector viaja desde el desconsuelo y la soledad a través de la resistencia hacia la autosanación de las heridas, una lección de resiliencia y coraje, tomando como punto de partida el propio dolor y proyectándose hacia las experiencias de los demás para felizmente renacer o aterrizar bajo un nuevo día.