YoMeQuedoEnCasa: las redes sociales apelan a la responsabilidad ante la crisis del coronavirus

Las redes sociales se han volcado en concienciar a la ciudadanía de la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias ante la crisis del coronavirus.

El hashtag #YoMeQuedoEnCasa es hoy trending topic en España con mensajes en los que ciudadanos a título particular apelan a la responsabilidad y la sensatez de sus vecinos para conseguir controlar los contagios de Covid-19 y frenar la curva.

Desde hoy, teletrabajando siguiendo recomendaciones de las autoridades y mi empresa.

Since today, ready to work from home, following recommendations from authorities and my company

Aúpa @EMTmadrid @MADRID !#COVID19 #Covid_19 #COVID2019 #YoMeQuedoEnCasa #yoelijoserresponsable pic.twitter.com/7U3a5Qu1eS