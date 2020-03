Coronavirus en Córdoba: "¿Y nosotros a dónde vamos?"

Un grupo de varias decenas de personas sin hogar se han concentrado este mediodía en la plaza del Alpargate a la espera de recibir indicaciones sobre dónde acudir durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus. "Nos encontramos en la calle, con todo cerrado", han indicado los afectados, que ante la clausura por motivos sanitarios de los centros municipales se encuentran desconcertados. "Han dicho que hay que quedarse en casa, pero nosotros no tenemos", han manifestado a través de un portavoz.

"Mi nombre no importa", dice uno de los miembros del grupo de personas sin hogar, quien resalta que "hay muchas personas como yo, sin hogar y sin techo, que tenemos el problema con la crisis del coronavirus de encontrarnos en la calle". El hombre subraya las dificultades por el cierre de "las instituciones" y "la Casa Libertad", ya que "se ha prohibido" el acceso a instalaciones municipales.

Las quejas del grupo llevan implícita una advertencia, ya que la situación de alarma se extenderá en principio hasta final de este mes. "Nosotros ahora estamos en Madre de Dios, donde nuestra hora de entrada es a las ocho de la tarde y nos echan a las ocho y media de la mañana", por lo que "durante todo ese tiempo tenemos que estar en la calle, pero realmente no podemos quedarnos en ningún sitio".

El grupo, a través de su portavoz, reclama "una solución". "Lo único que tenemos hoy domingo es que vienen de Cáritas a ofrecernos unos bocadillos y algo calentito para poder pasar el día, solamente el domingo", así que "por lo demás, solo nos queda andar, andar y andar, refugiarnos en alguna esquina donde no pasemos frío ni calor".

Desde el grupo de indigentes aseguran que han hablado "con la policía nacional, que nos ha puesto en contacto con la policía local y nos dicen que de momento no hay ninguna solución para nosotros". "Creo que somos personas tan dignas como las demás, solo que no tenemos una vivienda en la que poder estar", insiste, al tiempo que reclama al Ayuntamiento "que nos diga un sitio en el que poder estar y pasar este problema por el coronavirus, porque todos tenemos los mismos derechos, somos personas iguales, aunque nosotros no tenemos una casa en la que quedarnos".