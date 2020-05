Vox propone reducir al 50% la asignación de los grupos para destinarla a ayudas sociales

Vox presentará en el pleno ordinario del mes de mayo, que se celebra el próximo día 14, una moción para reducir al 50% la asignación a los grupos políticos municipales. Esto supondría, de ser aprobada, un total de 200.000 euros en 2020, para destinar a ayudas de emergencia y así paliar la crisis generada por el Covid-19. “Cada grupo político recibe más de 800 euros por concejal para la labor diaria de la corporación, en este caso en Vox ingresamos unos 1700 euros al mes para campañas de publicidad, gastos de transporte o formación entre otros. Hay grupos, como PP o PSOE, que ingresan más de siete mil euros, por ejemplo. Estas cosas hoy en día no se están haciendo ya que realizamos teletrabajo por lo que esta reducción es perfectamente asumible”, explica Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba.

A pesar que en otras instituciones, como el Congreso o el Parlamento de Andalucía, se ha propuesto por parte de Vox la eliminación al 100% en para grupos o sindicatos, “nosotros teníamos la certeza que no iba a ser, rebajando el 100% de la asignación, apoyada por ningún grupo político, por lo que planteamos esta opción. Una medida perfectamente asumible por todos”, matiza la portavoz municipal de Vox. Desde Vox pretendemos que “de este dinero que se recorta de la designación a los grupos, el 50% se destine a ayudas de emergencia para las familias y el otro 50% para ayudar al sostenimiento de las empresas y la creación de empleo”, especifíca Badanelli.

Vox advierte que si PP, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida o Podemos no apoyan esta moción tendrán que explicar porque no quieren que vayan 200.000 euros a ayudas a las familias y empresas. “Un dinero al que vamos a renunciar los grupos políticos y que objetivamente no vamos a gastar”, Badanelli añade que, “si hay que privarse de cosas, los políticos somos los primeros que tenemos que apretarnos el cinturón” hay que hacerlo, tenemos que ser empáticos con los cordobeses y tenemos que hacer un sacrificio, es lo mínimo que se le puede pedir a un político”