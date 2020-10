Vox pide al alcalde que pida a la Junta que abran los parques y mercadillos

Vox ha solicitado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que pida al consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, la ampliación de los horarios de la hostelería, así como la apertura de parques y mercadillos. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha asegurado que “esta ampliación le permitiría dar cenas, de lo contrario será imposible que los negocios de hostelería en Córdoba sobrevivan a esta crisis sanitaria y económica”. Badanelli ha sido tajante respecto a otras de las medidas sanitarias, “como la de cerrar los parques, esto es un despropósito, de las pocas cosas que sabemos de este virus es que se contagia mucho más en lugares cerrados, de hecho no hay ninguna evidencia científica de que haya habido un brote en un parque.

"La gente tiene derecho a pasear llevando su mascarilla y respetando la distancia de seguridad. ¿Qué daño hacen así?”. Además, la portavoz municipal de Vox pide a Bellido sensatez con respecto a los mercadillos ambulantes. “Alguien puede entender cómo pueden estar a reventar los centros comerciales cerrados y sin embargo los mercadillos se prohíben de forma tan radical, sin restricciones previas de aforo ni de distancias, que sería lo razonable. ¿De verdad es consciente este gobierno de los que está en juego? ¿Actuarían igual si lo estuviera en juego fuera el pan de sus familias?”.

Por último, Badanelli ha recordado que, “Córdoba, la capital con más paro de Andalucía no puede permitirse esta puntilla la hostelería. Va a conseguir el PP a golpe de ocurrencia que no sobreviva ni uno y el daño va a ser irreparable. No estamos solo hablando de empresarios o camareros también de todo lo que estas familias consumen con estos ingresos en supermercados, farmacias, comercios transporte, abogados, asesoría, dentistas, todo se va a ver afectado si no se apoya al sector hostelero”, y ha añadido que es el momento que, cómo en palabras del propio Bellido solicite a su compañero y amigo Aguirre que ajuste estas medidas".