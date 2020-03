El coronavirus dispara la venta de alimentos en Córdoba pese a que el abastecimiento está garantizado

El volumen de ventas en los supermercados se ha disparado en los últimos días en Córdoba y, en especial, desde que se produjo el cierre de colegios en Madrid debido al incremento de los casos de coronavirus, lo que despertó las alarmas de los más prevenidos, contagiando a los que lo llevaban con más calma. Desde las cadenas de supermercados cordobesas Deza y Piedra, el mensaje es el mismo. "Estamos notando que la gente está haciendo acopio de alimentos, pero contamos con stock, la distribución y el abastecimiento está garantizado, por lo que pueden estar tranquilos".

Fuentes de Deza Alimentación han explicado que en su caso, "las plataformas logísticas están en Córdoba, por lo que no cabe que los suministros están garantizados, todo se va a ir reponiendo con normalidad". De hecho, hasta el momento, el único pedido que se ha cancelado es el de hidrogel, uno de los productos más demandados en los últimos días de forma inesperada. El papel higiénico, la leche, arroces, pasta y otros productos básicos de alimentación no perecederos, así como elementos de limpieza e higiene, parecen ser los más buscados en este momento, en el que Deza ha registrado un incremento de casi el 40% de las ventas en lo que va de semana. "Solo ayer estimamos un aumento del 60% respecto al mismo día del año pasado y en centros como el del Zoco, hasta del 90%", han indicado las mismas fuentes. Mª Luisa Deza, directora comercial de la cadena, asegura que “en nuestras tiendas no hay desabastecimiento. Las imágenes que están circulando no corresponden a nuestros supermercados porque nosotros somos de Córdoba, y eso nos da una gran ventaja, ya que, al tener aquí nuestros almacenes, no hay latencia entre la venta del día y la reposición, es decir, la totalidad de la venta del día es repuesta al 100% al día siguiente”. Por ello, insiste, “no hay que preocuparse, lo importante es que todos hagamos caso de las recomendaciones de Sanidad”.

A nivel interno, Deza ha impulsado ya algunas medidas de protección para los empleados y usuarios de sus supermercados, como colocar botes de hidrogel en todos los establecimientos, reducir las visitas en persona de proveedores y dotar de guantes a las cajeras.

Fuentes de la cadena de supermercados Piedra han confirmado la misma tendencia al alza en las ventas desde el día de ayer, cuando se conoció en Córdoba el primer caso ce coronavirus. Según las fuentes consultadas, en esta cadena tampoco existen problemas de distribución ni abastecimiento "salvo que cerraran las comunicaciones por carretera y dejaran de llegar los camiones, cosa poco probable en el escenario actual", han indicado. Como en el resto de supermercados, los productos que están desapareciendo de las estanterías a más velocidad son los básicos no perecederos, desde la leche al agua mineral o las conservas.

En Mercacórdoba, hoy ha sido el primer día en que la Gerencia ha tenido que transmitir los datos de alimentos recepcionados al Ministerio de Sanidad, según las fuentes consultadas. "Todo está dentro de lo normal, hemos recibido unas 200 toneladas de fruta y verdura y 30 de pescado, así como 650 vehículos y camiones, unas cifras similares a las de un día cualquiera", han indicado las mismas fuentes, que sí han destacado como novedad el inicio de un proceso de monitorización de vehículos y toneladas de alimentos por parte del Ministerio. En cuanto a medidas especiales, "se está siguiendo el protocolo del Ministerio, además de suspender las visitas escolares que se realizan a Mercacórdoba y que no se recomiendan en este momento".