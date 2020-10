Los vendedores ambulantes piden negociar unas restricciones para mantener los mercadillos

Los vendedores ambulantes de Córdoba se han reunido hoy en asamblea en El Arenal tras la suspensión de los mercadillos anunciada ayer por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en un decreto que, según Antonio Torcuato, representante de una de las asociaciones del sector, "nos notificaron por la tarde a la asociación, sin reunirnos antes para buscar soluciones, sin avisar a los vendedores que cada domingo montan aquí su puesto, muchos de ellos de la provincia o de Jaén, algunos de los cuales han acudido como un día cualquiera".

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Según el colectivo, que engloba a más de 500 familias en Córdoba, "el Ayuntamiento no nos ha reunido en ningún momento para negociar algunas medidas de restricción como hemos acatado antes, sino que se ha decretado unilateralmente el cierre de los mercadillos de una forma, consideramos, injusta". Torcuato explica que "hemos sido prudentes hasta ahora, pero ya sabemos porque los expertos lo dicen que el virus se contagia menos al aire libre que en espacios cerrados y por eso no entendemos que se nos corte la cabeza a nosotros otra vez, cuando estamos al límite y tenemos una economía de supervivencia, ya que en ningún momento se nos ha prestado ninguna ayuda".

Los vendedores ambulantes reunidos en El Arenal - Foto: CÓRDOBA

Los vendedores ambulantes de Córdoba, entre los que aseguran que no se ha producido ningún positivo hasta el momento, se quejan de que "se nos ha metido en el mismo saco que los parques y jardines cuando nosotros ofrecemos una actividad comercial que cumple todas las medidas de seguridad y con la que se podrían negociar restricciones del aforo, aunque no pasamos un momento muy bueno y tampoco hay aglomeraciones en los mercadillos". Insisten también en que "ofrecen una opción más barata a las familias de Córdoba en un momento de crisis" y no están dispuestos a acatar las medidas impuestas "de esta manera".

Mañana por la mañana tienen previsto volver a reunirse en El Arenal a partir de las 8 horas "porque consideramos que es un espacio amplio donde podemos estar sin molestar a nadie". Plantean volver a limitar el aforo al 50% y tienen previsto comunicarse con el Ayuntamiento de Córdoba para intentar negociar alguna medida alternativa al cierre. "Han confundido nuestra prudencia con otra cosa, pero no nos pueden dejar sin con cero ingresos, éste es el único sustento que tenemos".