Coronavirus en Córdoba: el valor de la enfermería

Cristina Castro Cost y Emilia Adame Rodríguez comparten profesión en el hospital QuirónSalud Córdoba. Ambas son enfermeras, aunque la primera es supervisora de enfermería de hospitalización y la segunda supervisora de enfermería del área quirúrgica. Aunque Emilia es más veterana, tiene 62 años, y Cristina, más joven, porque tiene 31, las dos comparten el amor y entrega por la enfermería, una profesión, que celebra hoy su día mundial, cuyo pilar son los cuidados, pero que cada vez reivindica más facetas y responsabilidades. Cristina cree que «nuestro trabajo es muy desconocido. Se piensa que simplemente pinchamos, damos medicación, pero también ayudamos, acompañamos, escuchamos, cuidamos. Somos los ojos de los médicos, somos un equipo. Además, las nuevas generaciones estamos apostanco mucho por la investigación». Emilia destaca que «la labor fundamental que desarrolla la enfermería es la de cuidar a las personas que acuden a un centro sanitario, porque han enfermado o han sido operadas. La enfermería es el servicio que está más cerca del paciente y de su familia. Los cuidamos con todo nuestro cariño».

Emilia tenía claro que quería ser enfermera. «He vivido una larga vida profesional que me ha llenado mucho en el ámbito personal y me ha reafirmado la decisión que tomé de dedicarme a esta profesión. Es mi vocación, así que si naciera otra vez sería enfermera», expone. Sin embargo, Cristina empezó la carrera de Veterinaria, pero en tercer curso, tras una experiencia familiar, decidió cambiarse a Enfermería. «Soy muy feliz con la decisión que tomé y no la cambiaría», asegura. Cristina compagina su trabajo en QuirónSalud desde el 2018 con su puesto en Urgencias del Reina Sofía. También ejerció en Londres, en uno de los mejores hospitales oncológicos del país. Lo que más le gusta de su labor es «mi contacto con pacientes a los que ayudas, curas, salvas, es la mejor recompensa. La coordinación es algo diferente, tener que guiar a un equipo de tantas personas para un objetivo común es complicado, pero el reto merece la pena. Mi trabajo me hace muy feliz», recalca Cristina.

A Emilia lo que más le satisface de su trabajo «es igualmente poder acompañar a los pacientes y a su familia con todo el cariño que podamos, cuidando y ayudando en todos los momentos. Estamos ahí para lo que necesiten siempre». Cristina estima que la introducción de las nuevas tecnologías en la enfermería aporta «mayor precisión, control y rapidez, pero siempre que no olvidemos la esencia de la enfermería», mientras que Emilia sostiene que «con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, se ha registrado un avance espectacular en la comunicación entre los equipos sanitarios y con el paciente». La actual pandemia del coronavirus también influye en el trabajo de la enfermería. «Como enfermeras nos enfrentamos a esta crisis con precaución, siguiendo las normas sanitarias, vigilando las medidas de higiene. Pero, aunque tenemos que ser conscientes de que debemos convivir con el covid-19 durante un tiempo, la vida debe continuar», apunta Cristina. En esta línea, Emilia hace hincapié en que «vamos a aprender a convencernos de la importancia de la mascarilla frente a las infecciones respiratorias y que es fundamental la higiene de manos para evitar la transmisión. Es una situación nueva, con la que estamos aprendiendo a convivir, siempre teniendo presente que nuestro objetivo es cuidar de nuestros pacientes y estar con ellos para lo que nos necesiten». A ambas les alegra que se valore, sobre todo ahora, su profesión, aunque Cristina teme que la población pueda olvidarse cuando pase la actual crisis sanitaria.