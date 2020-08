Urbanismo estudiará si permite a los bares de copas ofrecer comida para no cerrar

La Gerencia de Urbanismo tiene previsto estudiar si permitirá a discotecas y otros bares de copas ofrecer comida para evitar su cierre, como ya está ocurriendo en otras provincias andaluzas como Cádiz, donde hay locales que han optado por esta fórmula después de que el Gobierno haya decretado que cesen su actividad este tipo de establecimientos ante el incremento de casos que se están detectando de coronavirus. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, asegura que se trata de una propuesta que planteará la semana que viene y que analizará con el sector. Fuentes asegura que, de momento, no tiene constancia de que haya discotecas o bares de copas que se hayan dirigido al organismo municipal para proponer la apertura utilizando esta fórmula.

«Como idea es buena», señala Fuentes, que considera que «puede ser una salida» para estos establecimientos que se han visto obligados a cesar su actividad con la incertidumbre de no saber hasta cuándo estarán cerrados. No obstante, Fuentes reconoce que «no va a ser fácil» llevar a cabo esta medida, sobre todo, en el caso de las discotecas, que «no están adaptadas», por lo que harán falta «obras menores». En principio, el concejal no ve con malos ojos esa adaptación para ayudar a un sector que está «agobiado» por la crisis, aunque «otra cosa será ver si se puede hacer o no», que es lo que «se va a estudiar a partir de la semana que viene». «Si se puede, se hará siempre que tenga marco legal», asevera.

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, explica que, dentro de los bares con música han cerrado los que solo ponen copas pero hay otros que pueden poner comidas y sin necesidad de tener cocinas, ya que tienen la posibilidad de ofrecer alimentos de los considerados como cuarta o quinta gama. De la Torre no tiene conocimiento de locales de Córdoba que se dediquen solo a ofrecer copas y que tengan pensado ahora abrir dando comidas, como sí está ocurriendo ya en Jaén o Cádiz. Hostecor está a la espera de que el lunes Salud explique cómo aplicar la nueva normativa en relación a los locales de ocio, demanda realizada por el sector para aclarar dudas.

El presidente de Horeca, Antonio de María, indicó ayer a Europa Press que en Cádiz hay establecimientos con música que solo servían bebidas aunque estaban autorizados a vender también comida y que han comenzado ahora a hacerlo "y ya no cierran". Esos establecimientos han creado una pequeña carta con productos como «jamón, queso, caña de lomo, latas de conserva, albóndigas en salsa, carrillada o ensaladilla rusa». Además, también brindan comida de firmas concretas.