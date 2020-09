La Universidad de Córdoba confirma 7 positivos entre la comunidad universitaria

La Universidad de Córdoba ha comunicado la detección de siete casos positivos de covid-19 entre la comunidad universitaria. Se trata de contagios que se habrían producido "fuera de la universidad" según fuentes de la UCO que añaden que han sido los afectados quienes han comunicado a la institución universitaria que habían dado positivo en esta enfermedad en los últimos días a través de una prueba PCR.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Los contagios no han afectado a la marcha de la vida universitaria, ya que no ha sido necesario paralizar las clases ni ninguna otra actividad. El Servicio de Prevención de la Universidad, que es quien recibe la comunicación de estos casos, no informa sobre en qué facultades estudian o trabajan los afectados.

Las personas que han dado positivo están "asintomáticas", según la universidad.