La UME halla cadáveres y ancianos abandonados al desinfectar residencias

La situación en las residencias de ancianos es cada día peor y una muestra de ello es el hallazgo de varios cadáveres en sus camas conviviendo con el resto de mayores realizado por soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que llevan a cabo labores de desifección por el coronavirus por del Ministerio de Defensa. Este hecho no debe ser más que la punta del iceberg y no es necesariamente responsabilidad de los geriátricos. Empresarios y trabajadores del sector han denunciado que muchas funerarias están colapsadas y tardan en recoger los cuerpos, mientras que a los enfermos en situación más crítica las ambulancias ya no los trasladan a los hospitales.

La llamada de alerta la lanzó la ministra de Defensa, Margarita Robles, al declarar en Tele 5: «El Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes». Fuentes militares apuntaron a Europa Press, que se han encontrado "al menos dos casos" en dos residencias diferentes.

Fiscalía y Guardia Civil

El Gobierno insiste en que están enviando incluso patrullas de la Guardia Civil a controlar que todo se haga correctamente en estos centros y la Fiscalía ha anunciado que abrirá diligencias por si hubiera delito en el caso de los cadáveres, pero los sindicatos echan de menos el apoyo que han reclamado.

CC.OO y UGT denunciaron ayer que los trabajadores de los geriátricos siguen sin contar con protección individual adecuada, así como material sanitario y o ayuda para evitar el contagio de las personas mayores.

El responsable de Política Institucional de CC.OO, Manuel Rodríguez, recordó que la presencia de cadáveres en los centros de ancianos había sido denunciado por empleados al sindicato desde hace «varios días». El problema, señaló, es que la cantidad de muertes por la epidemia tiene las cámaras frigoríficas completas y las funerarias, en su mayoría «pequeñas», no tienen la capacidad para poderlos trasladar.

El problema, coincidió Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) es que «las funerarias están colapsadas y en algunos casos están diciendo que no pueden ir a recoger el cuerpo», advirtió también.

No es excusa

Pese a todo,si los cadáveres estaban en camas junto a otros ancianos, debería «caer todo el peso de la justicia» a sus responsables, reconoció. «Lo lógico sería ubicarlos en alguna habitación libre o en una sala de mortuorio, no junto a otros ancianos vivos", añadió

No hay estadísticas globales de los fallecidos en residencias. Sólo en Castilla y León, una de las pocas comunidades que las da, se han contabilizado ya 45 muertes entre geriátricos y centros para discapacitados. En Leganés se ha conocido el caso de otro geriátrico donde han fallecido 20 residentes.