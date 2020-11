UGT denuncia que Jesús Aguirre "elimina de un plumazo todos los derechos laborales del personal del SAS"

La Consejería de Salud y Familias "fulmina", sin previa negociación ni comunicación a las organizaciones sindicales, todos los derechos laborales que tanto ha costado conseguir en las últimas décadas, denuncia el sindicato UGT en una nota de prensa, a raíz de la orden publicada el 8 de noviembre.

"En UGT nos encontramos atónitos con el despotismo de los dirigentes de la Consejería de Salud y del SAS que, sin previo aviso y de forma muy meditada, han conseguido sus objetivos, que son la eliminación de todo control a la administración en materia laboral, de conciliación familiar y de contratación, tratando a los trabajadores sanitarios y no sanitarios del SAS como empleados sin derecho alguno", sostiene el sindicato..

Para UGT, continúa la nota, la crisis sanitaria y los malos datos de la evolución de la pandemia no son excusa para esta deplorable Orden de 8 de noviembre, por la que se establecen medidas en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. "Las medidas contenidas en esta orden no vienen a solucionar la pésima gestión sanitaria de esta pandemia en Andalucía, y menos aún a paliar el grave estrés asistencial de las unidades hospitalarias y de los centros de salud. Menos aún los numerosos problemas de cansancio y hastío de los profesionales. Tenemos que recordar que cada día son más los profesionales contagiados en la provincia, contando ya con cerca de 300 efectivos sanitarios y no sanitarios afectados", se explica en el comunicado.

"Es vergonzoso que las medidas extraordinarias planteadas sólo recorten derechos. Se eliminan los permisos, licencias y vacaciones, se quitan todas las medidas de conciliación laboral y vida familiar (como la flexibilización y las reducciones de jornada), las excedencias por cuidado de hijos, y se suspende la exención de jornadas complementarias a los mayores de 55 años. Además, se suspenden todos los derechos en materia de jornada, régimen de turnos y descansos, pudiendo obligar a los profesionales a trabajar hasta turnos diarios de 14 horas, sin descanso semanal. Asimismo, se suprimen todos los contratos de reducción de jornada", continúa UGT en la nota..

Por otro lado, se impone la movilidad del personal de un centro a otro, o incluso a otra provincia. Y de igual manera, la movilidad funcional, pudiendo realizar funciones distintas a la de tu categoría profesional, con el riesgo que conlleva para la asistencia sanitaria y para el profesional, así un cardiólogo podrá trabajar de internista.

"La derecha también ha conseguido otro propósito, cargarse el sistema de bolsa del SAS, consiguiendo su objetivo de poder contratar a dedo a quiénes quieran y cómo quieran, aprovechando la pandemia. Pudiendo contratar a residentes en formación, estudiantes de último curso de Medicina y Enfermería, existiendo miles de personas en la bolsa de empleo del SAS", denuncia el sindicato.

Por último, suspenden la toma de posesión de los concursos de traslados ya finalizados y de las oposiciones del 2016-2017 y estabilización, dejando a los candidatos tirados a sólo unos días de la incorporación de su plaza, como les ha sucedido a los Médicos de Familia y a las Enfermeras.

Sólo hay "una medida en positivo en toda esta Orden, que consiste en que a los profesionales especialmente sensibles y a las embarazadas se les asignen otras tareas distintas a las propias, como el rastreo de contactos y el seguimiento de pacientes covid-19 positivos y contactos estrechos. Pero, a día de hoy, en UGT aún nos preguntamos cuántos son los profesionales contratados como rastreadores en la provincia para esas funciones, puesto que es imposible averiguarlo. Lo que sí tenemos claro es que los números que da la consejería no son ciertos ni en Córdoba ni en Andalucía".

Según UGT, " echamos de menos medidas reales de protección de la salud de los profesionales, como venimos exigiendo al SAS que se generalice la utilización obligatoria de las mascarillas FFP2 para todos los profesionales sin distinción, sanitarios y no sanitarios, pues ya está demostrado que la mascarilla quirúrgica no protege lo suficiente a los profesionales".

Por todo esto, concluye la nota, "UGT se levantó este lunes de la Mesa Sectorial, al igual que el resto de sindicatos, e iniciaremos movilizaciones en breve para defender a los trabajadores/as públicos del sistema sanitario de esta increíble agresión de la consejería".