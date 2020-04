Coronavirus en Córdoba: La UCO propicia la vuelta de cuatro estudiantes Erasmus en los últimos días

La Universidad de Córdoba, en colaboración con todas las universidades españolas y los ministerios de Asuntos Exteriores y Universidades, ha propiciado que este martes pudiera volver de Italia en avión una de sus alumnas que estaba de Erasmus, natural de Sevilla, y que en semanas anteriores pudieran regresar otros tres en barco, debido al confinamiento por el coronavirus.

Así lo ha confirmado este martes a este periódico el vicerrector de Acceso y programas de Movilidad, Alfonso Zamorano, que dijo que hay otros 19 estudiantes de la UCO que han mostrado su deseo de volver a España desde su destino en diferentes puntos de Europa.

Zamorano ha explicado que la joven sevillana estudiante de la UCO tenía previsto llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid, junto a otros estudiantes y «las universidades andaluzas hemos organizado el traslado en bus desde Barajas al destino de cada alumno. En nuestro caso, la alumna estudia en la UCO pero se la traslada Sevilla, que es su lugar de residencia familiar».

El vicerrector ha señalado que «hemos estado en contacto con ella en todo momento y también con los tres que vinieron en el barco las semanas anteriores». Además,ha dicho, «se han enviado correos preguntando por su situación a los demás y de los 145 que están aún en destino siguiendo las clases on line de sus universidades, solo 19 han mostrado deseo de volver, de los cuales 6 ya están en España y el resto lo hará en cuanto el Ministerio de Asuntos Exteriores permita vuelos y organice la repatriación, que es el organismo competente».

De otra parte, Zamorano ha señalado que «hemos anticipado los pagos de la beca erasmus a los que están en destino, para ayudar en lo económico». En este sentido, explicó que «se les paga un 70% cuando llegan y un 30% cuando vuelven» y, sin embargo, aunque en la convocatoria no lo indica, «hemos adelantado el 30% del pago de Ministerio y ya tienen la orden de ingreso en el banco, algo que no ha hecho casi ninguna universidad».

Crue Universidades Españolas, en colaboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Universidades, ha evaluado la situación que afronta la comunidad universitaria desplazada en el extranjero bajo programas de movilidad con el objetivo de coordinar la respuesta a sus peticiones, priorizando especialmente al estudiantado que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Para agilizar la puesta en marcha de medidas de retorno en un escenario de restricción de la movilidad a nivel internacional, la semana pasada se creó un grupo de trabajo conjunto entre las tres instituciones. Según una nota, los datos recopilados por la encuesta lanzada en los últimos días por las universidades y el Servicio Español de Internacionalización de la Educación (SEPIE) han permitido conocer las necesidades de los y las participantes en programas en el extranjero. De las 15.000 personas que han respondido, más de un millar han manifestado su voluntad de volver a España, casi 200 de ellas desde Italia. Como primera medida de actuación conjunta, se han organizado varios vuelos que, entre este lunes y martes, 6 y 7 de abril, han despegado desde Italia con destino a España.