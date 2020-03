Coronavirus: la UCO estudia alternativas 'on line' a la evaluación presencial de sus alumnos

El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha enviado una carta al profesorado universitario en la que les da una serie de indicaciones para que "ninguno de nuestros estudiantes vea interrumpido su desarrollo curricular por el covid-19".

En esta carta, se asegura que "se mantiene el calendario académico del curso 2019-2020 para estudios de Grado y Master, con la excepción de la convocatoria extraordinaria de abril de los estudios de Grado, que ha sido pospuesta a la primera quincena de mayo (sesión de Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020)". Los exámenes parciales previstos "deben mantenerse de acuerdo con lo recogido en las correspondientes guías docentes", recuerda el rector.

Igualmente, "se mantiene la programación de las convocatorias oficiales de exámenes para las asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales tal y como aparece en el calendario académico oficial de los estudios de Grado y Máster para el curso académico 2019-20".

El rector comunica que "se está trabajando, en coordinación con los decanos/as, directores/as de los centros de la Universidad de Córdoba, en una propuesta alternativa a la realización de la evaluación presencial". Este documento incluirá "un conjunto de alternativas on line que podrán ser utilizadas por el profesorado de la UCO en caso de que la restricción de la movilidad no permita la realización de exámenes de forma presencial". Una vez elaborado el documento señalado en el punto anterior, y a través de los directores de Departamento, se recogerá la información sobre los modelos de evaluación on line que el profesorado considere más adecuados para las asignaturas que imparte.

"Todas las modificaciones que pudieran afectar a las guías docentes, diseñadas para una enseñanza presencial, deberán quedar reflejadas en un documento que se dará a conocer, con la mayor brevedad posible, y en cualquier caso antes del 25 de abril, al estudiantado de cada asignatura a través de Moodle y las páginas web del Centro/Título. Esto servirá a su vez de evidencia ante la DEVA en el seguimiento oficial de los títulos", explica la carta.

Respecto al estudiantado internacional entrante (incoming) "se someterá al procedimiento docente y de evaluación establecido para cada asignatura. En el caso de que hayan regresado a sus países de origen seguirán, salvo que cancelen su Acuerdo de Estudios, con la docencia no presencial organizada en nuestra Universidad".

Para el desarrollo de las practicas curriculares que no se puedan realizar on-line, así como para la lectura de TFGs y TFMs, "se está trabajando con el Ministerio de Universidades sobre alternativas que permitan su realización en el curso 2019-2020".