Trump suspende 30 días todos los viajes a EEUU desde Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra el país para los europeos por el coronavirus. En un discurso a la nación desde el Despacho Oval, y tras criticar la reacción de la Unión Europea, el mandatario ha anunciado este miércoles que a partir del viernes a medianoche suspende por 30 días todos los viajes procedentes de Europa.

La restricción afectará a pasajeros europeos o no estadounidenses que hayan visitado Europa en las últimas dos semanas y solo queda eximido el Reino Unido. Y aunque en su discurso Trump ha asegurado que las restricciones se aplicarán también "a las tremendas cantidades de comercio y cargo" y "a varias otras cosas conforme se logre aprobación" y ha asegurado que "cualquier cosa que venga de Europa a EEUU es de lo que estamos hablando", poco más de una hora después se ha corregido vía tuit. "Por favor recuerden, muy importante para todos los países y negocios saber que el comercio no se verá afectado por la restricción de viaje de 30 días de Europa. La restricción detiene a personas, no bienes", ha escrito.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.