Trump da positivo por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado positivo en las pruebas de covid-19. A 32 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, la noticia da una sacudida incomnesurable a la campaña y llena de incógnitas la carrera electoral.

El propio mandatario, de 74 años, ha anunciado su contagio en su cuenta de Twitter, en la que ha informado que tanto él como la primera dama Melania Trump, también contagiada, empezarán "inmediatamente" su "proceso de cuarentena y recuperación". "¡Superaremos esto juntos!", ha escrito .

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Dos horas antes Trump había informado de que había iniciado el "proceso de cuarentena" después de que una cercana asesora, Hope Hicks, diera positivo por coronavirus. Trump ha confirmado en una entrevista con Fox News este jueves por la noche el positivo de Hicks que se había filtrado dos horas antes por la prensa. Luego, ha anunciado en Twitter que él y la primera dama inician la cuarentena mientras esperan los resultados de sus propias pruebas.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!