Desescalada en los pueblos de Córdoba: las tiendas sí; los bares, no tantos

La fase 1 en la provincia se afronta con dos ritmos distintos. Pues mientras que los pequeños comercios abrirán en su mayor parte, los bares y restaurantes lo harán de manera más desigual.

Así, en Lucena, la gerente del Centro Comercial Abierto Eliossana, Pepa Romero, informó de que «la apertura de los comercio se prevé que sea generalizada». Sin embargo, respecto a bares y restaurantes el porcentaje no está tan claro por miedo a las expectativas de clientela. El alcalde, Juan Pérez, apuntaba que «algunos locales sí abrirán, mientras otros, por su singularidad o espacio, no podrán hacerlo o no les será rentable, y esperarán hasta la fase 3». El regidor lucentino ha señalado que «se están estudiando las solicitudes de ampliación de veladores en zonas donde sea viable».

En Puente Genil, la Comisión de Coordinación para la Seguridad informó ayer que tras haber contactado con el sector de la hostelería, especialmente con aquellos establecimientos que se encuentran en la Matallana, se permitirá en las terrazas la colocación del 50% del número de mesas que determinen las licencias, pudiéndose aumentar esta cantidad y hacer uso de una mayor superficie, siempre que se mantenga la distancia de seguridad obligatoria y tal aumento no dificulte el tránsito peatonal. Por otra parte, el Ayuntamiento autorizará la apertura de las visitas al Cementerio Municipal a partir del próximo miércoles 13 de mayo, en horario de mañana.

En Montilla, muchos hosteleros se han empleado a fondo durante el fin de semana para poner a punto sus locales. Es el caso del café-bar Carrasquilla, cuyos propietarios ultimaban ayer los detalles de la reapertura, a pesar de que el local fue uno de los primeros en ofrecer un servicio de comida para llevar y ha estado funcionando con relativa normalidad.

En Baena, en esta nueva fase, un 27% de los bares y restaurantes tiene previsto abrir hoy sus terrazas a la clientela, según informan desde el Ayuntamiento. Desde la Alcaldía se ha elaborado un decreto que permite solicitar la ampliación de terrazas hasta completar el aforo autorizado. Algunos, además, están elaborando nuevas cartas que sirvan tanto para el local como para delivery. Con respeto a los recursos turísticos, en esta fase el Ayuntamiento no contempla abrirlos. Sí lo hará el cementerio y la biblioteca, aunque esta última sólo para préstamos.

En Priego serán pocos los establecimientos de hostelería y restauración que hoy «levanten la persiana». Las previsiones meteorológicas en unos casos y la falta de espacio de terraza en otros, ha provocado que la vuelta a la normalidad se aplace a una nueva fase de la «desescalada». En concreto, solo abrirá uno de los 31 hosteleros integrados en la Asociación Centro Comercial Abierto. En el polo opuesto están la mayoría de los pequeños y medianos comercios de la localidad, que sí abrirán sus puertas al público. También abrirá la Ciudad Deportiva Carlos Machado, aunque con algunas normas nuevas en su uso.

En Cabra, los preparativos para la apertura se hicieron notar a lo largo del fin de semana, por parte de responsables de los negocios. Para esta desescalada, el Ayuntamiento informaba que a partir de hoy se reanuda el servicio puerta a puerta de recogida de enseres y muebles domésticos. También reanuda su actividad la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño.

En Palma del Río, el Ayuntamiento comunica que se trabaja en la apertura de la biblioteca, el museo y el polideportivo municipal, la pista de tenis y de atletismo bajo reserva online. Por otro lado, desde la asociación de empresarios, se estima que durante esta primera semana abrirá un 25% del sector hostelero. La mayoría de los kioscos del Paseo Alfonso XIII tienen dispuesta su vuelta a lo largo de esta primera semana. Por su parte, el comercio también se ha preparado para ir abriendo progresivamente.

En la comarca del Alto Guadalquivir, la mayoría de bares y restaurantes con terraza iniciaron hace varios días los preparativos para la apertura de hoy lunes. Igualmente, está ocurriendo en los comercios, donde la inmensa mayoría están mostrando interés en la reapertura. Con cautela, pero al mismo tiempo con incertidumbre e ilusión contenida, los responsables de estos establecimientos lo hacen tras casi 60 días de cierre absoluto. En Villafranca, la propietaria del Bar Mohíno, Remedios Sánchez, manifestaba a este periódico que «abriremos con responsabilidad, teniendo en cuenta todas las medidas y normas, pero con muchas ganas de luchar para volver a la normalidad». Por su parte, Juan Antonio Cepas, del Restaurante La Primera, de Montoro, comentaba que «vamos a abrir con muchas ganas, pero al mismo tiempo con una nueva sensación, ya que no todo será como antes».

Por otro lado, en gran parte de los municipios de la provincia los ayuntamientos se han mostrado dispuestos a ser flexibles en cuanto a las dimensiones de las terrazas, como es el caso de Aguilar, como ayer informó su alcaldesa.