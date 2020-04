Coronavirus en Córdoba: 'Telecaracol' mitiga el desastre

El estado de alerta debido a la crisis del coronavirus ha borrado este año del paisaje urbano una de las estampas más representativas de la primavera cordobesa: los puestos de caracoles. Sus carpas y veladores siempre han sido un punto de encuentro en estos meses, pero las circunstancias han hecho caer este atractivo gastronómico, lo que ha provocado «una verdadera catástrofe» para los empresarios y trabajadores de este sector, que ven cómo la temporada «se ha ido al traste», con las repercusiones económicas que eso conlleva. Ante este panorama, algunas empresas han tomado la decisión de servir caracoles a domicilio y, aunque apenas llevan algo más de una semana ofertando este servicio, tienen la esperanza de que mitigue un poco su economía, aunque «nunca será igual».

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Juan Carlos Muñoz es el gerente de Caracol Cordobés, una empresa que se instala desde hace 32 años en la avenida de Granada y en la avenida de Cádiz, y ante esta adversidad, desde el viernes 3 de abril reparte a domicilio su producto, aunque aún se está organizando. «El repartidor ahora mismo soy yo, y he solicitado la ayuda de dos personas más ante la demanda de pedidos», lo que no significa «tirar cohetes», reconoce este trabajador, que asegura «que nunca recuperemos las pérdidas», y «de esta campaña es de lo que vivimos prácticamente todo el año». El reparto a domicilio surgió después de «dos semanas dándole vueltas a la cabeza para salir de esta situación. Un día vi en televisión que el reparto a domicilio estaba permitido, así que me puse a ello», prosigue Muñoz. Se publicita a través de Facebook y reparte el mismo producto que vendía en el puesto: caracoles chicos en caldo, cabrillas en salsa, picantones y gordos en la salsa tradicional. Se llevan recién hechos y hay que hacer un pedido mínimo de 20 euros, más uno por el desplazamiento. «El primer sábado nos salieron bastantes pedidos, el domingo subió mucho y confío en siga en aumento los fines de semana», dice este empresario, que califica esta situación como «una rotunda catástrofe», ya que ha tenido que despedir a sus 18 trabajadores, a los que espera poder ir llamando para el reparto. La instalación y adecuación de los puestos supone un gasto total de 24.000 euros para Muñoz, que no va a recuperar esa cantidad, aunque espera que el Ayuntamiento les permita no tener que abonar las tasas por ocupación de la vía pública desde que se decretó el estado de alarma y hasta que se levante, que en su caso ascendería a unos 10.000 euros, aunque aún no han recibido respuesta a su demanda. «Siempre temí que algún año, sobre todo por los permisos del Ayuntamiento, no pudiéramos instalar el puesto, pero nunca imaginé esto», prosigue Muñoz, que en esta nueva experiencia tiene la satisfacción, al menos, «de los buenos comentarios que se están haciendo de nuestro servicio», que efectúan con todas las medidas de seguridad y protección, entre ellas respetar las distancia con el cliente, que paga a través del móvil.

Una empleada de Caracol Cordobés muestra un lote listo para enviar. Foto: SÁNCHEZ MORENO

En una situación similar se encuentra la empresa El sabor de Córdoba, que también se ha unido a que los ciudadanos puedan disfrutar de los caracoles, aunque sea en casa. María Jesús Pérez es una de las responsables del negocio y, en vista de la situación, hace algo más de una semana se ha lanzado al reparto a domicilio para intentar mitigar las pérdidas. «Nosotros vivimos de la temporada, básicamente, y nos ha dado de lleno», relata Pérez, que instalaba dos puestos bajo el nombre de Caracoles Noreña. Muy cerca de allí se sitúa la cocina donde preparan el producto, que ahora llevan a las casas, ya que lo que se intuye es que la temporada «está perdida». Pese a no ser lo mismo, esta trabajadora se congratula de que «la gente tiene muchas ganas de caracoles y estamos recibiendo muchos pedidos». «Algo se salvará, pero no es lo mismo», dice María Jesús, que, junto a su marido, se encarga del reparto, que publicita a través de Facebook y grupos de amigos.

También habla de debacle el trabajador de Los Abuelos Caracoles Antonio Moreno, cuya empresa también se ha visto afectada por las actuales circustancias, ya que su trabajo consiste en proveer a tiendas y bares, ahora cerrados, y a domicilio desde que «nos ha caído esto». Puso en marcha esta iniciativa el viernes 3 y el martes siguiente realizó su primer reparto, aunque, asegura, «no vamos a sacar mucho más que para comer». «Nos sentimos un poco abandonados», se lamenta Moreno.