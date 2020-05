Tebas: "Donde menos riesgo habrá es en los partidos"

Javier Tebas, el presidente de la LFP (Liga de Fútbol Profesional), está satisfecho. "Esperábamos sobre 25 o 30 positivos en la Liga. Hay que recordar que la Bundesliga tuvo 10 sobre unos 1.700 test. Y aquí hay ocho, cinco de jugadores y tres de empleados, técnicos, ayudantes sobre un universo de 2.500 test", ha recalcado el dirigente en una entrevista en Vamos de Movistar +. "La Primera y Segunda División arrancarán a la vez".

"También hay un 16 % que ha superado la enfermedad. Que son inmunes, en muchos casos ni lo sabían", ha dicho Tebas, recordando que "los cinco positivos de los jugadores están en su fase final, con una carga viral muy baja. Tenemos un estudio que indica que donde habrá menos riesgo es en los partidos. Hay mayor riesgo en sus casas".

"Más tensión, más concentración"

No sabe aún Tebas cuando se reanudará la Liga. "A mí me gustaría que fuera el 12 de junio, pero no se puede saber. Las otras fechas son el 19 de junio o el 26. Si todos cumplimos las normas sanitarias cuando volvemos a nuestras casas no vamos a tener ningún tipo de problema", ha indicado el presidente de la LFP.

Javier Tebas, sobre el inicio de @LaLiga: ''A mí me gustaría el 12, pero dependerá de lo que ocurra''.

El Partidazo De Movistar.#VolverEsGanar pic.twitter.com/GTwFZYZtwZ — #Vamos de Movistar+ (@vamos) May 10, 2020

"Ahora pido mas tensión, más concentración", ha afirmado Tebas, indicando que el fútbol "no es un deporte donde se puede transmitir la enfermedad por contacto. No se transmite por sudor. El riesgo de un partido va a ser prácticamente cero. O inexistente Se hará un tipo de test 24 horas antes de cada partido".

En ese sentido, Tebas ha recordado que los equipos viajarán "con la máxima precaución" para evitar problemas. "Nos queda más de un mes para el inicio de la competición. Vamos a procurar tener aviones chárters para todos o trenes para todos para evitar contagio cuando le das la mano a un aficionado. Queremos tener la máxima atención".

Concentración retrasada

Luego, han intervenido en el programa tanto Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barça, como Sergio Ramos, el capitán del Madrid. "He escuchado a Tebas decir que se podría empezar el 12 de junio, pero quizá iría bien más tarde para evitar riesgo de lesiones", ha dicho el azulgrana, admitiendo que "jugar sin público no es lo que nos gusta. Pero es lo que hay. Queremos más tiempo para entrenar. Acabar la Liga sin jugar más sería feo".

Javier Tebas: ''A raíz de este resultado, no consideramos necesario que ya nos concentremos tan rápidamente''.



El Partidazo De Movistar.#VolverEsGanar pic.twitter.com/S4hcge6gGP — #Vamos de Movistar+ (@vamos) May 10, 2020

En ese aspecto, el presidente de la LFP ha confirmado al central azulgrana que la decisión de concentrar a los equipos "para la seguridad de los jugadores" se ha retrasado una semana. "Tenía que empezar el 18 de mayo, pero se retrasa una semana", ha revelado Tebas, indicando que "nos marca mucho lo que está haciendo la Bundesliga".

''Vamos a salir de esta, hay que estar juntos''.

El mensaje de ánimo de @SergioRamos en El Partidazo De Movistar. pic.twitter.com/g5kVkAwAx5 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) May 10, 2020

Ramos ha recordado que las concentraciones están fijadas en "un protocolo", por lo que no depende de los jugadores. "En Alemania, que van por delante, irá marcando la carrera y el ritmo que debemos llevar. ¿Concentraciones? No solo a mí como capitán. Nos gusta estar con la familia y no encerrados, pero hay que ser flexible siempre", ha comentado el capitán blanco.