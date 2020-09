Susana Díaz sostiene que Moreno "pone en peligro" la salud de los andaluces

La líder del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado hoy al presidente de la Junta de "poner en peligro" la salud de los andaluces al "mentir" sobre la trasmisión comunitaria en la provincia de Málaga, extremo que ha negado Juanma Moreno, que ha achacado la denuncia al "alarmismo inútil" de la socialista.

La Junta "ocultó" durante 15 días la transmisión comunitaria activa en la provincia de Málaga, según un documento del SAS hecho público por IU, que ha demandado la dimisión del consejero de la Presidencia, el malagueño Elias Bendodo.

El presidente Juanma Moreno, en la sesión control del Parlamento, ha rechazado que en Málaga haya trasmisión comunitaria activa y ha explicado que la incidencia de contagios por coronavirus en el distrito de la Costa del Sol es de 193 casos y en Málaga de 175 casos por cada cien mil habitantes.

"Está por debajo de la media española y no existe un índice de contagio comunitario, no existe. Cuando hablamos de contagio comunitario nos referimos a casos de personas que se ha contagiado sin estar asociado a ningún brote", ha sostenido.

Por ello, ha esgrimido que "todos estamos" haciendo un esfuerzo brutal y encomiable para garantizar las seguridad sanitaria y educativa, "todos menos una, usted", ha recalcado, al tiempo que le ha reprochado su actitud de "alarmismo inútil y de mentir" sobre los datos.

"Pienselo y reflexione un poquito para que todos saquemos adelante a Andalucía", le ha reclamado. La dirigente socialista han insistido en la idea de que Moreno "ha faltado a la verdad" sobre la situación de Málaga y de Almería, provincia de la que la consejera de Igualdad dijo en el Parlamento que tiene "trasmisión comunitaria", le ha pedido que "oculte la situación y diga la verdad".

"Está poniendo en peligro la salud de los andaluces", ha aseverado Díaz, que ha lamentado el "caos" en la gestión educativa y el "desastre" en la sanitaria.

Vuelta al cole en Andalucía

Además, ha recriminado al presidente que "puede edulcorar la situación como quiera, pero la vuelta al cole no es segura y los docentes y niños vuelven en peores condiciones" de las que dejaron el 13 de marzo, con "más alumnos por aula y sin" bajada de las ratios.

En sentido, ha recordado el compromiso adquirido por Moreno en el Parlamento cuando estaba en la oposición de apostar por "una educación de calidad y por bajar la ratio a 20 alumnos por aula", promesa -ha criticado- que ha quedado "en el mismo sitio que los 600.000 puestos de trabajo" comprometidos en la campaña electoral.

"Abandone la prepotencia o ¿es que estamos todos equivocados menos usted?", ha enfatizado. En la réplica, Moreno afeó a Díaz sus "constantes negativas a la mano tendida" del Gobierno para colaborar en situación, tras criticar que ha heredado de su gestión un sistema educativo "tremendamente débil" y explicar que Andalucía está tomando las mismas medidas en la vuelta al colegio que Aragón o Castilla La Mancha, gobernadas por el PSOE.

"Seguridad plena en los colegios no hay, como no la hay en el Parlamento, en los centros de trabajo y en ningún rincón de España. Trabajamos por la mayor seguridad posible", ha esgrimido. El presidente ha reclamado Díaz "intente contribuir de verdad sin crear alarmismo ni obstaculizar" y le ofrecido reunirse con el consejero de Educación "hoy, mañana o semana que viene" para abordar la situación. "Cuando yo estaba en la oposición ni me dejaba pasar a la consejería. Creo que es víctima de su ego y de la vanidad, por eso no se reúne con Imbroda", ha apuntado.

Moreno también ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a "todas" las autonomías por las medidas educativas acordadas en el Consejo Sectorial y ha enfatizado: "Ahora resulta que la primera pedrista del reino no está al tanto de las palabras de su líder. Cumpla con lo que dice, coño".