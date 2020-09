Susana Díaz: "No se puede planificar la vuelta al cole en el último día"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, cree posible la bajada de la ratio en las aulas andaluzas en esta Vuelta al Cole marcada por la crisis del coronavirus. Díaz ha respondido a la delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, que aseguró que era "inabarcable" y que no era realista la posibilidad de bajar la ratio. Díaz ha insistido en que la Junta de Andalucía ha recibido 348 millones de euros para contrataciones en Educación, lo que, a su juicio, haría posible esa bajada de la ratio. "Los socialistas vamos a ofrecer todos los locales y espacios públicos donde gobernamos para que la ratio baje a 20 alumnos por aula", ha añadido. "¿Si Valencia ya lo ha hecho, por qué Andalucía no?", se ha preguntado Díaz que afirma que "Moreno Bonilla no puede racanear con esto".

[Las últimas noticias sobre la vuelta al cole]

La socialista ha pedido hoy también al gobierno andaluz que prorrogue hasta final de curso el contrato con las empresas de transporte escolar. Díaz, que ha mantenido está mañana en Córdoba una reunión con este sector en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba entiende que de esa decisión depende el futuro de 25.000 trabajadores andaluces que venían ofreciendo estos servicios y "que son los primeros que tienen el contacto con los niños y las niñas" en la Vuelta al cole. Que sean estás empresas, que tradicionalmente han realizado este servicio, las que continúen haciéndolo es motivo se "seguridad", según Díaz, para la comunidad educativa y las familias.

La ex presidenta andaluza ha anunciado que llevara al Parlamento Andaluz la propuesta de prorrogar estos contratos hasta fin de curso. Añade Díaz que existe la posibilidad de que empresas del transporte del turismo, ante la caída de su sector, intenten hacerse con esos contratos "que antes no les interesaban porque eran contratos pequeños, no estamos en el momento de echar a pelear a las empresas sino proteger el tejido pequeño de Andalucía del transporte que tanto ha dado".

Susana Díaz se ha reunido también esta mañana con los miembros del AMPA del Colegio Caballeros de Santiago que llevan varios días concentrándose a las puertas de la Delegación de Educación reclamando que no se eliminen líneas educativas en su centro. Díaz ha manifestado a los periodistas su deseo de que la delegada de Educación les escuche porque “en un momento como este no hay que suprimir líneas”.