Los sueños, de nuevo a la venta

Soñar es gratis y de ilusión también se vive. Es por eso que los ciudadanos han recibido con alegría la vuelta a las calles de los vendedores del cupón de la ONCE, cuyo primer sorteo tras el confinamiento se celebra hoy, y la reapertura de los quioscos, cerrados desde el 13 marzo por la pandemia del Covid 19. Y volver a vender sueños es para lo que esta mañana Rafael ha levantado la persiana de su quiosco de la plaza de las Tendillas, donde se ha encontrado con clientes habituales como Loli, que ha echado de menos “esa ilusión” durante este tiempo. "No compro todos los días, pero me gusta hacerlo porque sueño con que me va a tocar y voy a poder ayudar a mi familia o simplemente hacerle un regalo, y si no compras no puedes soñar que te va a tocar”.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

La ONCE ha arrancado hoy la venta con una colección especial de 46,5 millones de cupones, uno por ciudadano, que ocupará toda la primera semana, para reconocer el esfuerzo de la sociedad en estos días y agradecer a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19.

Además del sorteo del cupón diario, también vuelven los del Cuponazo y Fin de Semana. Además, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre (retrasado por la crisis) se celebrará el domingo 21 de junio; el miércoles 24, habrá un sorteo especial del Día de San Juan; y el 15 de agosto tendrá lugar el Sorteo Extra de Verano de la ONCE.

Todas ellas oportunidades para repartir suerte, lo que hace muy feliz a José Angel Martínez, que ha vuelto a su puesto habitual en el Realejo después de tres meses en paro. “Estaba deseando incorporarme al trabajo”, asegura Martínez, que señala que la venta ha ido “mucho mejor de lo que esperaba". Igual de feliz se ha mostrado Margarita desde su quiosco de la calle Sagunto, donde lleva muchos años repartiendo ilusión. “Han venido muchos clientes a saludarme esta mañana”, dice con satisfacción esta vendedora de lotería que tampoco se queja de la bienvenida: "Todos estamos muy contentos".

El regreso de los vendedores de la ONCE al grito de #LaIlusiónPuedeConTodo se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa de desescalada aprobada por las autoridades y, muy especialmente, una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para ellos y sus clientes, al igual que para el resto de trabajadores.

Como no podía ser de otra manera, el primer cupón, perteneciente a hoy, lunes, 15 de junio, está dedicado a la vuelta de los vendedores y vendedoras de la ONCE a las calles de pueblos y ciudades para continuar llevando la ilusión a todos los rincones, mientras que mañana el cupón da las gracias a aquellas personas que desde los hospitales, centros de salud, residencias y otros centros sanitarios han luchado contra el virus en primera línea. Las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, los distintos Cuerpos Policiales (estatales, autonómicos y locales), bomberos y Protección Civil protagonizan el cupón del miércoles 17 de junio, y al día siguiente el protagonista será el sector del transporte y el viernes a los que desde los supermercados, mercados y tiendas de barrio o estancos han trabajado para atender las necesidades primarias de toda la población. La ONCE tampoco olvida a los voluntarios que han prestado su ayuda durante la pandemia, a quién estará dedicado el sorteo del sábado, 20 de junio, mientras que la serie se cierra el domingo, 21 de junio, agradeciendo a los 73.000 trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE por la labor desarrollada durante la pandemia.