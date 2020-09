Solo el 29% de docentes declara que ha habido desdobles de grupos por el covid, según CSIF

El sindicato CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza y cordobesa, ha lanzado una encuesta con motivo del inicio de curso escolar de la que se extraen ya resultados de interés, como que solo el 29,3% del profesorado que desarrolla su actividad en la provincia indica que se han podido realizar desdobles de grupos en sus respectivos centros, una medida esencial para preservar la distancia interpersonal preventiva frente a la covid-19.

El sondeo, realizado a través del sitio web de CSIF Educación Andalucía comenzó a realizarse justo antes de que arrancara el curso en Educación Infantil y Primaria y aún continúa abierto para que los profesionales del ámbito educativo puedan realizar sus aportaciones en relación a las incidencias que se están detectando. Una semana después de que se haya lanzado dicho cuestionario, según subraya la responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García Rubio, “las cifras que arroja este sondeo nos sitúan en el sentir del profesorado en relación a cuestiones que consideramos de máximo interés, dada la situación en la que nos encontramos”.

Personal de limpieza

En este sentido, cita como ejemplo, la cuestión sobre si los centros están o no bien dotados de personal de limpieza, a lo que el profesorado participante responde que no cuentan con personal suficiente en un 74,5%, frente al 25,6% que piensa que sí lo está.

De este modo, tres de cada cuatro docentes entienden que los recursos en materia de limpieza y desinfección no son suficientes, según remarca García Rubio. Asimismo, el 80,9% del profesorado declara que existen problemas de espacio en sus centros para preservar la distancia social y las medidas de seguridad necesarias en las aulas frente al virus.

Respecto a si los centros han sido o no dotados con material adicional al inicialmente previsto para la delimitación de espacios, mamparas u otro material de protección similar, el 17% responde afirmativamente, mientras que el 83% declara que no ha sido así. Otra de las cuestiones por las que se pregunta es si se han podido realizar desdobles de grupos, a lo que el 70,7% responde que no ha sido posible, y el 29,3% indica que sí se ha podido dividir grupos y reducir así el número de alumnado al que se atiende.

De los que indican que sí han podido efectuarse desdobles en sus centros, el 21,9% precisa que ha sido gracias a una dotación adicional de plantilla o por la aplicación de medidas de flexibilización de la enseñanza (sólo a partir de 3º de la ESO). Un 46,3% dice que los desdobles se han debido a la flexibilización de las habilitaciones en el Cuerpo de Maestros y un 9,7%, por el conjunto las razones anteriores.

¿Más plantilla?

Asimismo, un 56,4% señala que el curso comienza sin la plantilla del centro al completo. En relación a una pregunta general sobre si se ha visto o no incrementada la plantilla del centro, el 58,6% indica que no ha sido así, mientras que el 41,4% restante dice que sí ha aumentado la plantilla de su centro. Una de las cuestiones que la responsable de CSIF Educación Córdoba considera más relevante de este sondeo ha sido la cuestión relativa a si se dispone de los suficientes medios informáticos y de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo una correcta enseñanza semipresencial o totalmente a distancia, llegado el caso.

Nueve de cada diez docentes (un 90,4% de los participantes) creen que no se dispone de los recursos necesarios para afrontar una situación así. “Así, al menos, lo expresan los profesionales que desarrollaron una labor titánica durante el estado de alarma y tras el cierre de los centros educativos en marzo pasado, la mayoría de las veces usando sus propios recursos materiales”, según recuerda la representante sindical

Material informático

En este punto, García Rubio demanda “celeridad” a la Administración para que “implemente a la mayor brevedad posible las medidas y los recursos que tiene previsto para incrementar los dispositivos informáticos, electrónicos y de tipo técnico necesarios para este tipo de situaciones” y recalca las dificultades que tuvieron que afrontar en este sentido alumnado y docentes durante el pasado confinamiento.

La encuesta incluye también una pregunta relacionadas con las instrucciones y orientaciones de la Consejería de Educación y Deporte. En esta línea, en un 87,2% de los casos no se consideran claras y concretas. Tampoco parece que los equipos directivos hayan recibido, en su mayoría, asesoramiento técnico desde el punto de vista sanitario y de prevención de riesgos laborales para la elaboración del correspondiente protocolo Covid del centro. De hecho, el 61,7% de los profesionales consultados señala que no han recibido dicho asesoramiento.

La responsable de CSIF Educación Córdoba considera “muy útiles” estos datos para pulsar cómo se encuentra el profesorado ante la actual situación y señala que la organización sindical “continuará abierta a negociar con la Administración para que se incrementen las plantillas y ello redunde en beneficio del profesorado y la comunidad educativa en general para afrontar con mayores garantías este complejo curso escolar”.

No obstante, CSIF mantiene el calendario de movilizaciones pactadas con los sindicatos ANPE y UGT en demanda de más recursos para un curso seguro, que comenzará mañana con una concentración de delegados y responsables sindicales junto a la Delegación Provincial de Educación.