Los sindicatos exigen la suspensión de las clases por el coronavirus, mientras la Junta lo estudia

Los sindicatos de enseñanza, entre ellos CSIF y Ustea, han exigido el cierre de las aulas ante los últimos acontecimientos originados por la crisis internacional del coronavirus con el fin de salvaguardar la salud del profesorado, alumnado y personal laboral de nuestros centros educativos y la de sus familias, especialmente la de personas mayores o en riesgo por padecer ciertas patologías y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Mientras los sindicatos reclaman esta medida, la Consejería de Educación podría estar estudiándolo aunque de momento, no hay comunicación oficial de que se vaya a adoptar tal decisión.



La presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García ha indicado que el sindicato hace esta petición en consonancia y en coherencia con el resto de medidas que ya se han tomado por parte de distintas administraciones, incluida la autonómica, como es la suspensión de las actividades y eventos de carácter deportivo, de ocio y cultural que conllevan la concentración de muchas personas en espacios reducidos, así como el cierre de los centros de participación activa de mayores, la limitación de las visitas en los hospitales, el aplazamiento de cursos y actividades formativas o la suspensión de pruebas selectivas.

La dirigente sindical señala que todas estas medidas de prevención no tienen su reflejo en el hecho de que los alumnos y los docentes se encuentran en los centros educativos a muy poca distancia entre ellos, además de que algunos de ellos cuentan con más de un millar de escolares, lo que podría facilitar el contagio y la propagación de Covid-19 entre ellos. García, dada la situación de pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), apremia a la Junta a implementar las actuaciones necesarias para proteger la salud del profesorado y de toda la comunidad educativa.

La máxima responsable del Sector de Educación considera contradictorio que la Administración dictamine la limitación de viajes y, en cambio, permita que se mantenga la actividad en los colegios e institutos cuando se da la circunstancia de que el 60% del profesorado andaluz tiene que realizar desplazamientos en coche o a través de cualquier otro medio de transporte a su centro al encontrarse este en otra localidad distinta.

En la misma línea, el sindicato Ustea ha exigido la suspensión de las clases en todo el tramo educativo de educación obligatoria que compete a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía así como de todo el resto de enseñanzas de la escuela pública, tal y como hemos hecho saber en la mesa sectorial celebrada en el día de hoy.

"Creemos que el pánico no debe condicionar las decisiones en momentos delicados como el que vivimos, pero tampoco debe hacerlo la imprudencia", han informado en un comunicado, donde insisten en que "la salud de todas las personas que forman la comunidad educativa en Andalucía debe anteponerse a cualquier otro criterio". Los sindicatos consideran que "es momento de poner todas las medidas posibles para evitar los contagios por coronavirus para no colapsar la Sanidad Pública con los enormes riesgos para la salud de la población que ello conlleva, no sólo para quien se encuentre afectado por coronavirus sino para toda persona que necesite asistencia médica".