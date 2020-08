Siete de cada diez hoteles cordobeses siguen cerrados por la falta de demanda

Un mes después de que finalizara el estado de alarma decretado para frenar la pandemia de coronavirus (el pasado 21 de junio) la actividad continúa sin remontar para los establecimientos hoteleros cordobeses y la falta de demanda hace que, aproximadamente, siete de cada diez permanezcan cerrados. Esta es la estimación realizada por el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Alejandro Navarro, quien explica que la ocupación se sitúa este verano entre un 15% y un 30%.

Un dato que se encuentra respaldado por las cifras publicadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, que informó de que los 8.858 viajeros recibidos el pasado junio en la provincia representaron una caída interanual del 92%, que en el caso de los extranjeros llegó a un 99% como resultado de las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria.

Navarro admite que «las ocupaciones que se están teniendo no hacen viable un negocio de alojamiento», ya que están siendo «ínfimas, era algo que se preveía». De este modo, consultado por la posibilidad de que las empresas mantengan esta situación hasta el próximo otoño, cuando el sector cree que la actividad se podría reanimar, apunta que «dependerá de la estructura de costes que tenga cada establecimiento y también de cómo sea el marco fiscal que nos encontremos en cuanto a la normativa laboral. En cuestión de expedientes de regulación temporal de empleo, principalmente, y algún que otro balón de oxígeno que pudiéramos tener en relación a la fiscalidad».

El presidente de la patronal lamenta que «las viviendas con fines turísticos están haciendo muchísimo daño a las empresas generadoras de empleo», detallando que «no tienen una estructura de costes elevada y están saliendo a la venta con unos precios ínfimos, de manera que las empresas de alojamiento tienen tres opciones: seguir cerradas; abrir a precios competitivos respecto a las viviendas con fines turísticos, lo cual deja el umbral de rentablidad en una situación crítica, o abrir con los precios habituales, lo que les está haciendo no generar reservas». En este sentido, comenta que se están realizando bajadas de precios «del 20% fácilmente».

Por otra parte, acerca de las limitaciones a la movilidad de los turistas que se están estableciendo en algunos países a consecuencia de los nuevos brotes de coronavirus, Navarro también señala que «en Córdoba no contábamos con nada de turismo internacional hasta que llegara la vacuna. No somos como los destinos de sol y playa», aunque, «obviamente, la ausencia de turismo internacional implica la reducción del 50% de la ocupación» en un escenario en el que también ha disminuido el nacional. Así, abunda en que «las vacaciones son un bien necesario, pero las de sol y playa en verano, las de turismo cultural de interior no son imprescidibles en verano. No estamos cubriendo para nada la demanda necesaria», puntualiza.

En cuanto a las iniciativas que necesita el sector, el presidente de Aehcor añade que «queremos que se promocione España como destino seguro, que los turistas que lleguen lo hagan libres de covid, que se hagan test cuando sea necesario, que tengamos exenciones en destinos como Córdoba, por ejemplo, en cuanto a IBI y tasas de basura». «Vamos a intentar que los negocios no quiebren, porque si en algún momento tenemos que remontar en cuanto a la creación de empleo, pasa por que estas empresas no hayan quebrado», recuerda.