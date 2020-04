"Si entre todos resistimos vamos a vencer al covid-19"

El que fuera jugador, entrenador y secretario técnico del Córdoba CF, Pedro Campos, ha donado 2.000 mascarillas a nivel particular para sanitarios cordobeses, que le expresaron cómo están viviendo a diario su falta de recursos para afrontar su trabajo, en primera línea, frente al coronavirus. En estos momentos, Pedro Campos se encuentra confinado en su casa de Córdoba, con su mujer y su hijo. Concretamente, éste último se encuentra aislado desde hace cuatro semanas debido a que ha estado contagiado de coronavirus. Visiblemente emocionado, Pedro Campos colabora así, como buen cordobés y cordobesista, con su tierra.

-¿Cómo surge la iniciativa de colaborar de esta manera con sanitarios cordobeses?

--Por muchas razones. Una, porque están exponiendo su vida a diario a cambio de muy poco; segundo, porque cuando saltó la crisis del coronavirus yo me encontraba en Dalian (China), trabajando con el equipo del entrenador español Rafa Benítez; y porque mi hijo también ha vivido el contagio del coronavirus.

-¿Cómo se encuentra su hijo en estos momentos tan duros y qué es lo que teme?

--Lleva cuatro semanas aislado en casa. Mi temor es que mi mujer, su madre, que ha sufrido cáncer recientemente, contraiga el coronavirus y estamos haciendo todos los esfuerzos y resistiendo para conseguir derrotarlo. Convivimos los tres y rezamos para que esto pase pronto y no nos quedemos como estamos en estos duros momentos. La verdad que es una situación muy delicada y difícil.

-¿De dónde proceden sus mascarillas?

--Es una gestión que he realizado de fuera y sigo realizando gestiones para tratar de ayudar a más sanitarios de nuestra ciudad que me lo están reclamando, y me veo en la obligación de hacer todo lo posible para ayudarles y tratar de que la pandemia no siga haciendo de las suyas.

-¿Qué opina de esta ola de solidaridad que ha surgido en torno a la crisis sanitaria del coronavirus?

--El nivel de solidaridad es tremendo. Las personas están por encima de la imagen que están dando los políticos en general. A la gente no se le puede exigir más. A la familia que vive en un piso de 70 metros, sin terraza, con niños, con algún miembro infectado y que llevan 4 semanas sin salir de casa, demuestra la unión, solidaridad, mentalidad positiva y de resistencia. Si entre todos resistimos, vamos a vencer al covid-19.

-¿Qué mensaje lanzaría?

--Tenemos que seguir resistiendo en casa porque los héroes y protagonistas principales somos las personas. El que resiste es el que gana siempre. Córdoba está siendo un ejemplo de resistencia y estoy convencido de que lo vamos a superar entre todos.