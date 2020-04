Servando García: "Siempre he estado solo, esa es mi vida, pero ahora lo paso peor"

Servando García tiene 73 años y lleva solo desde que se separó de su mujer hace 25 años. Aunque tiene dos hijos, no los ve desde entonces, por lo que está más que acostumbrado a la soledad. Para este hombre la vida no ha sido fácil. A la ausencia de su familia se une el cáncer de garganta que padece desde 1994, con el que ha tenido que batallar durante todo este tiempo.

Servando tiene buenos recuerdos del club Los Califas, al que estuvo vinculado veintidós años, en el que se encargaba, entre otras tareas, de lavar las equipaciones de fútbol y al que considera como «una familia». «Me acogieron y me echaron una mano», señala. También le han ayudado «mucho» las carreras populares en cuya organización participa, que ahora echa de menos. «Nos levantábamos a las 6 de la mañana y nos íbamos en la furgoneta y yo me encargaba de colocar los conos en la carretera», explica, «después, el dinero de la recaudación iba destinado al pueblo saharaui».

Ahora, con el estado de alarma y el confinamiento por el coronavirus, su vida se complica un poco más al no poder desarrollar las actividades que solía realizar y al quedarse limitadas a cocinar y poco más. «Me gustaba andar», señala, y ahora no puede dar más de «50 pasos dentro del piso». «Siempre he estado solo, esa es mi vida, pero ahora lo paso peor porque pierdo los nervios muchas veces y acabo dando voces», confiesa sin poder evitar transmitir la impotencia que le provoca esta situación.