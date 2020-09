Selectividad más fácil y profesores sin máster

El Ministerio de Educación eliminará «excepcionalmente» por la pandemia el requisito de realizar el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia, ante las dificultades de muchas comunidades autónomas para encontrar profesores sustitutos y cubrir las contrataciones previstas para este curso.

«Muchas comunidades autónomas han manifestado sus dificultades para encontrar profesorado para cubrir las contrataciones previstas, máxime cuando la situación sanitaria ha obligado a retrasar hasta 2021 las pruebas para ingreso de funcionarios docentes. A algunas CCAA se les ha acabado la lista de sustituciones», explicó la ministra de Educación, Isabel Celaá, ayer jueves en rueda de prensa.

Así lo anunció tras la reunión de la séptima conferencia sectorial de Educación y la segunda interministerial con Sanidad desde el inicio de la pandemia, durante la cual la ministra Isabel Celaá, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de todas las comunidades autónomas analizaron el comienzo del curso escolar.

Así, el Ministerio decidió «flexibilizar» los requisitos para el ejercicio de la docencia «de manera excepcional y limitada hasta que concluya el curso académico de la pandemia».

En concreto, precisó que se podrá nombrar funcionarios interinos a personas que no hayan cursado el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas, pero cumplan todos los demás requisitos, siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo.

«Se garantiza así que se puedan incorporar de manera urgente a las plantillas docentes», subrayó Celaá, en relación a esta contratación excepcional de profesorado de refuerzo.

Entre otras medidas acordadas, también decidieron adaptar las pruebas de acceso a la Universidad, para asegurar «el mayor grado de certeza» a los alumnos y profesores de segundo de bachillerato, de forma que estos exámenes seguirán un modelo similar al del curso pasado adaptados a las circunstancias de la pandemia.

Esta adaptación se aplicará también a las prácticas de Formación Profesional con la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT) al mínimo establecido en la ley (220 horas), la integración del módulo de FCT en el módulo de proyecto en el caso de la FP Superior o la creación de un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo en el caso del Grado Medio y la FP Básica.

Igualmente, el Ministerio de Educación estudiará cambios normativos que permitan adaptar el currículo y las programaciones didácticas para recuperar los «aprendizajes imprescindibles» que no pudieron alcanzarse el curso pasado, ante la «dificultad» manifestada por muchas CCAA y centros a la hora de hacerlo por la «rigidez del modelo de currículo».

Formación a tiempo completo

La ministra reiteró la obligatoriedad de asegurar la formación a tiempo completo y en las mejores condiciones, tanto a los alumnos que acuden de manera presencial a los centros como a aquellos que reciben clases a distancia y a los que se encuentran en cuarentena, por dar positivo en covid-19 o por ser contacto estrecho. «No podemos permitir que ningún estudiante desatienda su proceso de formación», enfatizó.

Preguntada por las quejas de familias que dicen que no se está garantizando de manera adecuada la formación on line en caso de cuarentenas, la ministra de Educación aseguró que en «muchísimas CCAA» ya se está dando este servicio on line y precisó que en aquellas donde no es así, el problema tiene que estar «resuelto en 15 días».