Sanitarios argentinos atrapados en la España del coronavirus: "Necesitamos volver a nuestro país"

Deborah Gazzoli es una bioquímica argentina, de Mar de Plata, que se encuentra en Córdoba desde primeros de marzo haciendo una estancia formativa de tres meses dentro de su último año como residente en un laboratorio de Buenos Aires. Su "rotación externa", como la llaman allí, la está desempeñando en el hospital Reina Sofía, donde se está enfrentando a la crisis del coronavirus junto a una compañera, argentina como ella, que ya ha finalizado su periodo en España.

Pero, como más de un centenar de compatriotas en toda España, todos profesionales de la salud aunque de distintas ramas y especialidades que se encuentran en su misma situación, no sabe cuándo podrá volver a su país. Nadie le garantiza que pueda usar su billete de rereso, reservado desde hace meses para finales del mes de junio, y en estos momentos existe una gran incertidumbre sobre cuándo podrán reanudarse los vuelos.

Antes de la pandemia

Llegaron a España antes de que se declarara la pandemia por el covid-19. Deborah Rezzoli aterrizó en Europa en febrero y su primera parada fue Italia, donde pasó unos días de vacaciones, y allí comenzó a vislumbrar los primeros signos de la crisis-, y desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma en España, cumplen en su mayoría con el confinamiento social, suspendidos de actividades académicas. No es el caso de Deborah y su compañera, que finalizó su formación en marzo. "Como en Córdoba no hay muchísimos casos, hemos podido seguir haciendo nuestra estancia formativa, pero los compañeros que se encuentran en ciudades como Madrid o Barcelona están suspendidos y no están recibiendo su formación", señala.

Contactos sin éxito

A ello se une que la gran mayoría de ellos está confinada en sus casas al no poder acudir a sus hospitales o centros de referencia, con lo que ni pueden ayudar aquí en España ni tampoco en Argentina.

"Como profesionales de salud, comprendemos la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país y, en este sentido, queremos resaltar que somos recursos humanos actualmente contratados, con desempeño y compromiso en salud pública, por lo que nos motiva en este momento estar realizando nuestra labor, poniendo a disposición nuestros saberes, experiencia y convicciones", se lamenta la joven argentina.

Desde que se inició el confinamiento, al ver que la vuelta a casa podía presentarse complicada, decidieron unirse para estar en contacto y poder emprender acciones conjuntas que beneficiaran a todo el grupo, pero hasta el momento no han tenido éxito en sus gestiones. "Hemos contactado con las diferentes aerolíneas, consulados, cancillería y empresas de viaje con el ímpetu de volver a casa e insertarnos en nuestros espacios de trabajo, sin obtener ninguna respuesta concreta al respecto".

Mediación del Gobierno

Argentina no permite por el momento la repatriación de sus ciudadanos. Mientras, ellos ven cómo el Gobierno español está haciendo gestiones para que los españoles que quieren volver del extranjero puedan hacerlo, incluso los que están en Argentina. Unos aviones que el grupo argentino que se encuentra en España considera que podían estar sirviendo a ambos estados, de forma que los ciudadanos del país andino pudieran regresar a sus hogares, igual que están haciendo los de aquí.

Por ello, aunque "compartimos el compromiso que está asumiendo el Gobierno para cuidar a la población argentina", insisten en que también debería "acompañar a quienes no estamos en nuestras casas, contemplando la diversidad de situaciones y prioridades".

Con el objetivo de hacerse ver, han editado un vídeo que están haciendo circular en redes sociales con el hashtag #argentinosvarados en el que manifiestan su deseo de volver a su país, entendiendo que, a su llegada, deberán pasar una cuarentena obligatoria de quince días. "Precisamente por eso necesitamos volver cuanto antes", afirman, antes de hacer una llamada a quien pueda ayudarles, porque "nuestro país y nuestro sistema de salud nos necesitan para prestar nuestros servicios, ayudar a nuestros colegas y apoyar a nuestras familias".