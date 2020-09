Salud tomará medidas por zonas "cuando tengamos una presión asistencial que no sea capaz de aguantar"

La Consejería de Salud vigila la presión asistencial por el covid-19 en los hospitales andaluces. No es eso único argumento, pero si uno de los clave, según la Junta de Andalucía. Es por ello que aseguran que en determinadas zonas "cuando no sea capaz de aguantar se toman medidas para preservar y tener una asistencia sanitaria a todos los niveles". En este momento, según ha informado la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, en Córdoba, la presión asistencial es "muchísimo menor" que en la primera oleada de la pandemia debido al descenso en la edad media de los contagiados hasta los "3o a 40 años" y la Junta, afirma, tiene preparados sus planes de contención dimensionados ante potenciales escenarios. "La infraestructura está, las camas funcionan dependiendo de las necesidades".

García ha recordado en Córdoba que las autoridades sanitarias no toman decisiones "solo por los datos" ya que "si miramos solo los datos España tendría que estar confinada de nuevo", y ha recordado que en cada municipio se valoran los datos, pero también "la trazabilidad" de los casos y una serie de ítems que llevan a Salud Pública a tomar sus decisiones.

Paciencia ante el atasco en Atención Primaria

Preguntada por la situación de atasco en la Atención Primaria, García ha asegurado que "todo se va a descongestionar en un plazo muy breve de fechas". A su juicio, el adelanto de la segunda ola de la pandemia "que todo el mundo pensaba que iba a ser en octubre", la organización de las vacaciones de los profesionales sanitarios y que "no teníamos otras personas para sustituirlos, que habría sido lo ideal, pero nos hemos encontrado con el problema no a nivel andaluz sino a nivel nacional de que eso no era posible. Esa situación, asegura, "se regulariza ahora y le pedimos a la población esa paciencia que siempre tienen y más especialmente con los profesionales sanitarios".

Visita a las obras del Centro de Salud Sector Sur

García ha visitado esta mañana las obras que se ejecutan en el punto fijo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ubicado en el centro de salud Santa Victoria del Sector Sur de Córdoba, en el marco del Plan de Inversiones de la Junta de Andalucía para infraestructuras sanitarias. Allí se invierten 100.000 euros para conseguir un doble circuito de entrada de los pacientes, respiratorio y de otras dolencias.

Forma parte de las actuaciones en los centros de salud que se encaminarán principalmente a la mejora en los circuitos de pacientes en diversos municipios junto a mejorar en la accesibilidad. En el plan destaca esta actuaciones de la reforma del servicio de urgencias del Sector Sur en la capital, la reforma y ampliación del área de urgencias en Baena, la ampliación del área de atención en Castro del Río y la instalación de ascensores en los centros de Salud de Lucena y de la Fuensanta.

Este plan fue presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el 3 de septiembre y contempla 117 millones para 672 obras en todas las provincias andaluzas. En concreto, para la provincia de Córdoba se ha anunciado una inversión total de 7,9 millones de euros para acometer 68 obras, el 44% de ellas ya iniciadas y algunas concluidas. En el hospital Reina Sofía se están llevando a cabo trabajos por una inversión superior a los 5 millones de euros. También se actúa en la mejora de circuitos de pacientes y en la reforma del área de urgencias del hospital Infanta Margarita, de Cabra, así como en la zona de UCI y quirófanos del hospital del Valle de los Pedroches.