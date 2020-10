Salud advierte de las secuelas graves que produce el covid a pacientes asintomáticos tras 'negativizar' el virus

"Cuando hablamos de personas asintomáticas, creemos que no viven la experiencia del covid, pero seguimos aprendiendo cada día y nos estamos encontrando con jóvenes y personas de mediana edad, de 30 o 40 años, con secuelas graves posteriores", ha informado esta mañana en Córdoba la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, que ha alertado de que en esos caso, "al cabo de un mes de negativizar el virus, hay pacientes que no habían presentado síntomas que empiezan a tener secuelas graves a nivel respiratorio, cardiaco y circulatorio que les pueden acompañar toda la vida". Según García, eso es algo que antes "no sabíamos y que ya sabemos".

La consejera ha avanzado esta mañana en Córdoba que esta tarde se volverá a reunir el comité de alerta regional para analizar la información disponible sobre la situación de Granada después de las medidas adoptadas de las que esperan tener resultados en una semana.

También ha informado de que se está analizando de cerca la situación del cordón que rodea a Sevilla y en esta semana se va a estudiar la situación de Jaén capital. "Nos basamos en los datos que tenemos de forma diaria", ha indicado" y "pasaremos información a los comités territoriales para tomar decisiones de forma proporcional porque si las medidas no mejoran la situación actual, tendremos que ir a la restricción de movimiento".

En cuanto a Córdoba, se analizarán esta tarde varios pueblos de la provincia y será entonces cuando obtengan una radiografía en la que se basarán posibles medidas. En cualquier caso, ha recordado García, "más allá de las medidas de la administración, todo va a depender de la responsabilidad individual", insistiendo en las imágenes de este fin de semana en Granada, donde "a pesar de las medidas, los jóvenes siguen insistiendo en las fiestas en el ámbito privado que nos perjudican a todos".