Sadeco desinfectará dos veces al día los colegios de Córdoba por el covid

El Ayuntamiento de Córdoba ha garantizado que con la vuelta de los niños a las aulas los colegios serán desinfectados dos veces al día para garantizar las medidas higiénico-sanitarias contra el covid. Esa es una de las principales decisiones adoptadas en la primera comisión del coronavirus de Córdoba celebrada a la vuelta de las vacaciones del equipo de gobierno, si bien de momento no han informado de cuándo procederá a hacer la empresa municipal, Sadeco, esas limpiezas en los centros. El refuerzo de la plantilla de Sadeco se hará a través del plan Aire.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, y el concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, han lanzado al término de la reunión un mensaje de tranquilidad a los cordobeses respecto a la pandemia, que debe ir acompañado con la prudencia y el respeto a la medidas de seguridad. El equipo de gobierno ha querido subrayar el mensaje de que la ciudad no puede permitirse un nuevo confinamiento, por lo que es necesario que se respeten escrupulosamente las normas impuestas por las autoridade sanitarias para prevenir rebrotes. "Llamo a la responsabilidad de todos y cada uno de los cordobeses y que cumplamos, porque no podemos volver atrás", ha dicho Albás. "Prudencia, pero no alarmismo serán la clave para seguir haciendo nuestra vida", ha apostillado Torrico.

Además del incremento en la frecuencia de la desinfección de centros, el gobierno local ha anunciado que ampliarán de 15 a 30 los porteros (personal de seguridad y monitores escolares) que vigilarán las entradas y salidas en los centros escolares, de manera que todos los colegios de la capital dispongan de al menos una persona y en el caso de los centros con más alumnos, de dos.

Por otro lado, el gobierno local ha reconocido que dos colegios empezarán las clases aún con obras: el Concepción Arenal y Antonio Gala, por un problema con los proveedores. Isabel Albás ha negado, como sostuvo hace unos días el PSOE, que el colegio Santuario vaya a iniciar las clases aún en obras y ha puesto en valor el trabajo realizado por el área de Infraestructuras en la climatización de 19 centros puesto que, a excepción de los dos centros citados, todos podrán abrir sus puertas con la obra terminada. Por otro lado, los responsables políticos han informado de que los primeros contratos que se hagan a través del plan Aire, que permitirá la contratación de 261 personas en Córdoba, serán para que pueda agilizarse la tramitación de ayudas del Imdeec.