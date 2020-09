Rocío Aceituno: «Para los niños era fundamental volver al cole, al contacto físico»

Rocío Aceituno es psicóloga sanitaria y forma parte de la junta rectora del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. Trabaja en emergencias y con niños y adolescentes que padecen trastorno de estrés postraumático. En este tiempo difícil que vivimos, en plena pandemia del coronavirus, asegura que las consultas de psicología están recibiendo numerosas consultas con patologías derivadas de la situación.



¿Necesitaban ya los niños y adolescentes, emocionalmente, volver a las clases, a relacionarse con los compañeros?

Creo que es importante. A nivel social ha sido una deprivación importante el tema del confinamiento. Pero también es muchas veces cómo los padres lo enfocamos, no hay que decirles las cosas con miedo, hay que informar sin asustar. Decirles que en el cole va a haber una serie de medidas y ser francos con los niños, si no, ellos van a tender a buscar sus propias explicaciones y pueden tener una experiencia negativa. Y veo importante el tema de la interacción social, pero creo que debemos normalizar y desdramatizar la situación y hacerles ver que esta es la normativa que tenemos y hay que cumplirla. Pero no pasar de ahí, porque si nosotros nos alarmamos los alarmamos a ellos también.

Quizá eso esté pasando, que les estamos transmitiendo a los niños miedo en la vuelta al cole.

Sí, y también podemos crear problemas de relaciones sociales, de habilidades sociales, que ellos necesitan. A lo mejor que un padre deje a su hijo en el cole y no le dé la oportunidad de relacionarse con niños de ninguna otra manera. No se les puede quitar el círculo de apoyo que es el cole y sus compañeros, es algo que en esa época es fundamental. Normalmente, no van al padre o a la madre a contarles el problema que tienen. Y si nosotros no les servimos a ellos como esa figura o en parte no suplimos esa carencia, podemos encontrar niños con problemas de ansiedad, depresión o que se refugien en videojuegos o redes sociales. Y los padres, por evitar conflictos con eso, al finalmente acaban cediendo.

¿Qué efectos podría tener en ellos otro confinamiento a medio plazo?

Es verdad que nos hemos sorprendido, en una red que hemos hecho de psicólogos por teléfono, que hemos atendido a muchos papás y mamás por cómo se estaban comportando sus hijos, del comportamiento que la gran mayoría de niños y niñas han tenido. Tienen una capacidad de adaptación brutal, son mucho más flexibles que nosotros, que nos cuesta más cambiar nuestras rutinas. Previniendo, sabiendo que tenemos que aprender de esta primera parte que nos pilló a todos por sorpresa, y teniendo rutinas, una alimentación y sueño adecuados, yo creo que no tiene por qué tener más consecuencias. Puede pasar que desarrollen un trastorno de estrés postraumático o ansioso depresivo, pero es muy poco ese porcentaje.

¿Cómo afectan a los adolescentes estos cambios que estamos viviendo?

Les crea mucha inseguridad, preocupación excesiva, planteamientos recurrentes sobre su futuro: ¿cómo van a ser los exámenes, podré estudiar lo que quiero, el acceso a la universidad? Y muchos no saben expresar sus emociones, no saben ponerle nombre a la emoción y así es complicado explicar cómo nos sentimos. Veo en consultas muchas quejas somáticas, como dolor de estómago, me duele la cabeza y no sé por qué y eso son factores de tipo ansioso depresivo, normalmente. Cuando no verbalizamos lo que sentimos, al final nuestro cuerpo acaba proyectando esa emoción que no expresamos.

¿Para ellos es importante relacionarse con amigos de forma directa y no tanto a través de whatsapp?

En la adolescencia es muy importante el contacto físico, es fundamental el apoyo de grupo e incluso las relaciones de tipo amoroso es muy complicado cortarlas en esa edad. Al final, todo es la misma solución, y es que la comunicación tiene que ser fluida con ellos, o campañas de sensibilización importantes, como la última que ha hecho el Gobierno, con imágenes impactantes. A raíz del confinamiento, muchos padres se han dado cuenta de que faltaba comunicación con sus hijos.

¿Qué nos puede indicar que algo no va bien en los niños o adolescentes?

Normalmente son cambios de comportamiento llamativos. Es decir, si mi hijo antes nunca se encerraba en su cuarto y ahora se encierra y no sale o si antes no tenía problemas de sueño y ahora sí... son ese tipo de cambios. Vemos que esos niños que se encierran mucho tiempo pueden desarrollar trastornos ansioso depresivos o desarrollar algún tipo de juego patológico, se aíslan a nivel social. Ahí sí deberíamos tener los ojos encima. Pero también es muy importante el tema de la intimidad a esa edad, que hay que respetarla. Al final, yo siempre les digo a los papás y mamás que hay que llegar a acuerdos con ellos.

¿Y qué recomendaría para mejorar esas relaciones de padres e hijos?

Pues mira, yo creo que los padres debemos validar sus emociones, no pensar que son tonterías, y empatizar con ellos: entiendo que tengas miedo, que estés triste o enfadado. Hay que intentar que desahoguen la emoción, hay que sacarla. A veces no nos comunican las cosas por miedo a que no se sienten validados por nosotros. Y también porque forma parte de su etapa de rebeldía, uno de los signos es no te hablo o no te cuento algo. Y los chicos tienen que ver también que los padres no lo saben todo, que también tienen sus miedos, sus preocupaciones, y estaría bien que se acercaran a ellos y les preguntaran cómo se sienten sus padres, qué miedos tienen. Yo siempre recomiendo hacer una especie de asamblea en familia, en la que cada uno diga lo que siente, compartir responsabilidades, darles protagonismo a ellos también.

¿Y cómo hay que tratar con ellos el duelo, si algún familiar ha muerto, por ejemplo?

El duelo en niños y adolescentes es importante. Se tiende a tapar. Hay niños que han perdido familiares por coronavirus y aún no lo saben, les dicen que se han ido de viaje. Hay que decírselo de una forma clara y sencilla, ha muerto por tal cosa y se explica bien. A veces se intenta suavizar mucho y es peor.

¿Habéis notado los psicólogos un aumento de casos, en general, de patologías derivadas de la pandemia?

Sí, sobre todo trastornos ansioso depresivos, trastornos obsesivos compulsivos (TOC); por ejemplo, gente que le da por limpiar continuamente algo o la obsesión con los gérmenes. También por la crisis que trae el covid, de negocios que han tenido que cerrar, y hay muchas personas con miedo a salir a la calle. Normalmente les ocurre a personas adultas, más que jóvenes o niños. Muchas mujeres de entre 40 y 70 años son las que veo que les ocurre más. Casi la mitad de los pacientes que estaban de alta han vuelto, al menos a hacer alguna consulta, un 40%.