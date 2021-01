Restricciones en Córdoba: La Junta decreta el cierre perimetral de Añora por la alta incidencia de contagio del covid-19

La Junta de Andalucía ha decidido el cierre perimetral de Añora por la alta incidencia de covid-19, que en la jornada de hoy tenía una tasa de 8.317 contagios por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días y 127 contagios en las dos últimas semanas, superando claramente al segundo municipio andaluz, que es Teba, con 3.297. De esta manera el municipio cordobés pasa a fase 4 de alerta sanitaria, después de que el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, viniera pidiendo en las últimas jornadas medidas a la Junta de Andalucía ante la propagación del virus.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Precisamente, el Ayuntamiento de Añora ha anunciado este viernes que hará test de antígenos y PCR a la población contagiada por covid-19 para comprobar si han superado la enfermedad ante la alta incidencia. Bartolomé Madrid ha indicado que la decisión se toma después de que la Junta de Andalucía ha rechazado llevar a cabo estas pruebas al no estar contempladas en sus protocolos, aunque el edil la considera necesaria ante la situación de “excepcionalidad” y “extrema gravedad”. Las pruebas PCR y de antígenos se harán en la Casa de Hermandades de Añora por el Centro Tecnológico Agroalimentario del Valle de Los Pedroches (Cicap) con recursos municipales.

Añora no había registrado ningún caso de covid-19 hasta septiembre y sólo quince hasta finales de diciembre, situándose en los 120 actuales “en poco más de una semana”, sobre una población de 1.530 habitantes, explicó el alcalde en declaraciones recogidas por Efe.

Para el regidor municipal ha habido “un diálogo fluido” con las delegaciones del Gobierno y de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, “pero no han dado respuesta ante una situación excepcional” de un brote que “tiene unas características muy excepcionales: rapidez en los contagios, afectar a muchos jóvenes y niños y la mayoría asintomáticos”, unas circunstancias que se están investigando por los servicios de epidemiología de la Consejería de Salud y Familias.

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz y parlamentario socialista por Córdoba, Jesús María Ruiz, ha denunciado la inacción de la Junta de Andalucía ante el brote de coronavirus que sufre el municipio de Añora. Ruiz, que ha mostrado el apoyo de los socialistas cordobeses a los vecinos de Añora, ha lamentado que “la Consejería de Salud y Familias que dirige Jesús Aguirre no atienda las necesidades del municipio en una situación tan dramática como la que está viviendo” por lo que le ha exigido que “asuma su responsabilidad y tome las medidas oportunas de inmediato, porque cuenta con las competencias y mecanismos para ello”. “Con una tasa de contagio que supera con creces los 8.000 afectados por cada 100.000 habitantes, es incomprensible que la Junta de Andalucía no haya tomado medidas excepcionales en el municipio de Añora y no haya atendido las demandas del Ayuntamiento”, ha asegurado Ruiz.

Según el parlamentario socialista, “lo venimos denunciando desde que el Gobierno andaluz tomó el mando único en la pandemia, la Junta no está haciendo las cosas bien, no hay planificación ni previsión”, y situaciones como la de Añora demuestran que “la anticipación de la que presumía Moreno Bonilla era tan solo una mentira más”.