La residencia DomusVi de Puente Genil se medicalizará al contagiarse el 95% de los internos y haber 10 fallecidos

El director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias, José Repiso ha informado este lunes de las medidas llevadas a cabo en las residencias del Área Sur con brote de coronavirus, tras la reunión que mantendrá el comité de seguimiento de las medicalizaciones de esta zona. Esta comparecencia, según ha indicado, se ha debido a unos datos "alarmantes" en la residencia DomusVi de Puente Genil. Así, hasta este lunes, de los 95 usuarios del centro, se han registrado 86 positivos, de los cuales 78 están en la residencia, 8 están ingresados en el hospital, 9 son negativos y ha habido 10 fallecidos. Además, hay 22 positivos entre la plantilla (una más que el domingo).

Ante esta situación, Repiso aseguró que este lunes se ha aprobado llegar a “la medicalización en la segunda fase", poniendo a disposición de este centro tres médicos de atención primaria y dos enfermeras. Así mismo, indicó que se trabajará más "en la coordinación con el ámbito hospitalario, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de internistas, que ya existía previamente", barajando también la posibilidad de evacuar a los usuarios o residentes negativos.

Tras reconocer la labor de los profesionales sanitarios y de los profesionales de las residencias de mayores, el director general recordó que el 6 de octubre hubo el primer caso de sospecha y el día 13 se hizo la primera acta de medicalización de esta residencia. "Desde entonces ha habido un servicio médico de atención primaria de esa residencia, junto con la enfermera gestora de casos, que ha estado haciendo el seguimiento al centro residencial”. "Por desgracia, el virus, en este tipo de centros residenciales cerrados, tiene una alta capacidad de contagio y el caso de Puente Genil y otros muchos de Andalucía lo demuestra; nos gustaría tener otras noticias pero la capacidad de contagio es la que es”, afirmó.

En la mayoría de los casos de este virus, “el principal vector de contagio son los trabajadores; por eso, de la noche a la mañana, nos encontramos con un centro que no tenía ningún positivo y, por ejemplo, como el caso de Puente Genil, tiene 86 positivos”, añadió. Repiso consideró que el "sistema sanitario funciona, pero hay otra realidad y es que el virus, cuando entra en un centro con pluripatologías, con personas frágiles y con mucha edad, es letal”. No obstante, apuntó que “no se tienen menos positivos porque haya más médicos; si el vector del contagio son los profesionales, da igual que haya asistencia dos médicos o 20”.

Desde el mes de mayo, Salud solicitó un plan de contingencia a cada residencia de mayores que reflejase los aspectos arquitectónicos de sectorización, como los de recursos humanos. Posteriormente, indicó que se ha trabajado "in situ", pero, con 86 positivos, "está claro que algo no se ha hecho bien". Además, señaló que habrá que analizar qué ha ocurrido en una residencia que en dos semanas se ha ido de 9 a 86 positivos.

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quien ha mantenido un encuentro con los miembros de la comisión de crisis, ha trasladado la “constatación de que se están dando los pasos necesarios para medicalizar de manera suficiente la residencia DomusVi". Al respecto, el alcalde dijo que “nosotros no tenemos la cualificación para poder determinar si eran suficientes y habrán hecho lo que hayan entendido oportuno”. Otra cuestión es que “nos consta desde hoy la palabra del director general de que se va a hacer un esfuerzo muy importante y se va a medicalizar en el estadio 2 la residencia; entendemos que será suficiente”. Por tanto, dijo Morales, “era el compromiso que necesitábamos, que se va a poder todo lo que es imprescindible para una atención sanitaria en el centro”. En última instancia apostilló que a los alcaldes “no nos llega la información de manera fluida y directa y sabemos por Salud de los positivos y por lo que nos cuenta la residencia DomusVi, pero no tenemos otro elemento para valorar si se podía o no haber anticipado alguna otra medida”. Lo que “sí pedimos, como responsables públicos, es que se haga todo lo posible, comprendiendo también la dificulta de la misma”.

El regidor local trasladó “un mensaje de tranquilidad y esperanza porque se está haciendo todo lo posible por la asistencia clínica de todas las personas de la residencia DomusVi y, ojalá, no tengamos que comunicar ningún otro fallecimiento”. Por último, Morales dijo que desde el Ayuntamiento “nos ofrecemos para cualquier colaboración que estimen necesaria”.