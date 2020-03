Relato desde el epicentro de la Italia confinada

Alba Manso es una cordobesa que lleva tres años viviendo en la ciudad de Treviso. Trabaja como profesora de Matemáticas en un colegio internacional de la zona, institución en la que también coordina el programa académico. A través de esta crónica que narra cómo vivió la declaración de restricción de movimientos por parte del gobierno italiano, nos traslada sus sensaciones como ciudadana a la que le limitan sus movimientos viendo condicionada su vida diaria.

(El siguiente texto ha sido escrito por Alba Manso)

Sábado 7 de Marzo 23:58

¡Oh no, otra vez me he quedado dormida en el sofá! Una mirada rápida al móvil y me voy a la cama derecha. ¿Lockdown? ¿What? No puede ser, ¿qué dicen las noticias? Seguro que estoy medio confundida, ¡o en medio de una pesadilla! Ya lo pensaré mañana.

Domingo 8 de Marzo 8:30

-Hey, no creo que podamos ir a Budapest la semana que viene, ¿sabes? Me parece que nos han encerrado aquí en Treviso.

- Pero entonces, ¿es verdad? ¡Parece increíble! Anda ya, seguro que no es para tanto.

- Sí, han dicho que cerraran las entradas y salidas de la ciudad, pero no creo que no nos dejen hacer un viaje ya planeado. Anda, vamos a dar un paseo.

Domingo 8 de Marzo 10:30

Salimos a dar un paseo por la orilla del río. ¡Qué paisaje! Me encanta vivir aquí. La ciudad es tan bonita, tan autentica, tan italiana. Se me llenan los pulmones de aire puro y miramos a los patos en la orilla del río. Están a un metro de distancia los unos de los otros, ¿será casualidad?

Domingo 8 de Marzo 12:30

Hacemos parada en nuestro paseo para tomar un aperitivo, la vida italiana es genial. Nos sentamos en una terraza cerca de la orilla, pero parece haber mucha cola para entrar a pedir. Un momento, el local esta vacío. ¿Cerrado? No, no es eso. Las personas solo pueden entrar de uno en uno (o de dos en dos si vienen justos) para pedir en la barra. La ley así lo dice, le pueden poner una multa al bar si no lo hacemos. Todos los clientes deben estar al menos un metro separados entre sí. Alguien tose en la cola y todos lo miramos, sospechosos. Él se reajusta la gorra y mira hacia otro lado.

Domingo 8 de Marzo 16:30

Me echo la siesta, porque hay cosas que nunca cambian, no importa donde vivas, y me pongo a trabajar. La escuela está cerrada y nosotros preparando clases online, ¿quién me mandaría a mi trabajar en lo privado? Pero reconozco que me encanta. Grabo una clase para mis alumnos, me veo y me muero de vergüenza. ¿Cómo llevaran mis alumnos estudiar ‘a distancia’? ¿Les gustará? ¿Serán capaces? Me doy cuenta de que me encantaría ir al colegio mañana, aunque dormir un ratito más tampoco está nada mal.

Lunes 9 de Marzo 9:30

Email de Ryainair. El vuelo a Budapest está cancelad. Que lo sienten, dicen. ¡Vaya plan! ¿Pero es esto tan serio? ¡Si aquí no pasa nada! Llamo a nuestro hotel para explicarles la situación, pero no admiten cancelaciones. Increíble, inaceptable. Me quiero rebelar. ¿A quien me quejo hoy? Miro los vuelos a España, a mi tierra, de repente Italia y esta pequeña y coqueta provincia norteña no me parece ni coqueta, ni pequeña; me parece minúscula y me siento atrapada. No puedo salir, ¡socorro!

Lunes 9 de Marzo 12:30

Paseo por el parque, necesito aire. ¿Y si me escapo a casa? Venga, hay un vuelo mañana, me escapo a casa. Me voy con los míos. Total, si no me siento nada mal. No he tosido ni una vez en meses. Sana como una pera (limonera). Puedo trabajar online desde allí sin problema. Pero, ¿y si tengo algo y se lo pego a alguien? O aun peor, a alguien que quiero. El virus no ataca a la gente sana, pero ¿y si sin querer se lo pego a mi abuela querida? O a mi sobrina chiquita? No, no puedo hacer eso. De todas formas, ¿querrían ellos verme? Y mis amigos, ¿se tomarían una cerveza conmigo? No, no me voy a casa. Me quedo aquí y ya veremos qué pasa. Y a Budapest, ya iremos en otro momento.