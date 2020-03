El rector de la UCO: «La EVAU se va a mantener aunque se aplace la fecha» por el coronavirus

El Gobierno (los ministerios de Universidades y Educación), las comunidades autónomas y los rectores universitarios han mantenido este martes una reunión, presidida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, a la que el presidente de la CRUE y rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha asistido por videoconferencia desde su despacho en el Rectorado. El acuerdo general alcanzado en la reunión fue que la prueba de acceso a la Universidad (EVAU) debe mantenerse pero aplazando la fecha de su realización debido a la crisis del coronavirus. Junto a este cambio de fechas, que se "evalúa como principal opción", según Villamandos, se han planteado diferentes opciones de reprogramación de contenidos y de evaluación, medidas todas ellas que estarán determinadas por la evolución de la pandemia. Al terminar este encuentro, el rector de la UCO ha atendido a este periódico.

-¿Cómo va a quedar entonces la prueba de la EVAU?

-Tengo que transmitir tranquilidad. No se va eliminar la prueba, se va a mantener, y tengo que pedirle a los estudiantes de Bachillerato que mantengan el hábito de estudio, que se sigan preparando, porque eso les va ayudar a llevar esto lo mejor posible, y que nos adaptaremos a las circunstancias, en plazos, en contenidos, en cómo será la evaluación, y lo haremos de forma coordinada en todo el Estado para mantener la igualdad de oportunidades en el territorio.

-¿Entonces no se ha acordado ninguna fecha nueva?

-No, de momento. El estado de alarma se decretó el sábado y estamos a martes (ayer), no sabemos cómo va a evolucionar la crisis. Lo primero ha sido ver que hay un clima de coordinación excelente entre las comunidades autónomas y, por parte de CRUE, dispuestos a colaborar. Encontraremos soluciones más que satisfactorias y posiblemente la semana que viene, a lo más tarde antes de Semana Santa, habrá unas normas o un tipo de camino.

-La Universidad ha cerrado sus puertas, no hay clases, seminarios, actividades ni bibliotecas...

-La universidad sigue abierta, no se ha cerrado en absoluto, lo que se ha suspendido es la actividad presencial, pero se sigue prestando la actividad docente, el PDI y el PAS siguen trabajando desde su casa y lo que hemos pasado es de una universidad presencial a una universidad on line que sigue trabajando y con una parte presencial de aquellos servicios que son imprescindibles para el mantenimiento de toda la actividad.

-¿Cómo está llevando la comunidad universitaria cordobesa esta situación?

-Yo creo que necesitamos toda esta semana para normalizar la situación. Hay una sobrecarga en los sistemas informáticos, en las redes, que no es un problema de la Universidad de Córdoba sino generalizado en toda Europa, y eso está haciendo que el arranque esté siendo más dificultoso de lo normal. Se está trabajando tanto con el Gobierno y éste con la Unión Europea para intentar el refuerzo de todas las líneas de conexión y, por otro lado, el disponer de herramientas de enseñanza on line. También vamos a trabajar con la UNED, que se ha puesto a disposición del sistema universitario español, y con la Oberta de Cataluña creo que también, para asesoramiento.



-Esta crisis va a retrasar evaluaciones, exámenes… ¿podría retrasarse el curso hasta julio?

-Ahora mismo, sin conocer cómo va a ser la evolución, decir lo que vamos a hacer es prematuro. Lo que sí está claro es que lo que vamos a intentar por todos los medios es que no se pierda el curso académico, esa es la premisa. Que los estudiantes no pierdan el curso, que no pierdan este cuatrimestre, y para ello se tomarán todas las medidas que sean necesarias a medida que veamos como evoluciona la situación sanitaria. Si volvemos después de Semana Santa, hay un escenario; si nos retrasamos más, hay otro escenario. Iremos tomando medidas pero siempre con la premisa de que no se pierda el cuatrimestre por parte de nuestros estudiantes.



-Los estudiantes están preocupados, ¿cómo les puede afectar académicamente?

-Yo entiendo que estén preocupados, es lógico, pero les podemos garantizar que estamos trabajando todos para que esto no les repercuta negativamente en absoluto. Si hay pruebas de evaluación se harán, ya veremos la forma de evaluar. Si nos ponemos en el peor escenario posible, de que nos vamos al mes de junio y seguimos en esta situación, pues se tendrán que arbitrar sistemas de evaluación complementarios, tendremos que evaluar por competencias más que conocimientos, no sé. En cada momento, buscaremos una solución. Esperemos que para después de Semana Santa volvamos a la normalidad, con lo cual el impacto va a ser mínimo.

-¿Cuántos encuentros y congresos científicos se va a ver afectados por este parón académico?

-No lo sé, pero muchos. Que yo tenga conocimiento ahora mismo ha habido cinco congresos que están ya suspendidos, además de encuentros, simposiums.. Esto ha supuesto una situación que ninguno hemos vivido previamente y todo el mundo tiene que entender que tenemos que ir aprendiendo a medida que van pasando las horas y pedir a todos comprensión, tranquilidad y que confíen en el sistema.

-¿Los investigadores pueden seguir trabajando desde casa? ¿Puede ir alguno a un laboratorio si lo necesita?

-Los investigadores trabajan desde casa si su trabajo se lo permite y aquellos que tengan que acudir a sus laboratorios están autorizados a hacerlo pero preservando todas las medidas de seguridad que se han marcado por Sanidad. Los servicios administrativos siguen funcionando por teletrabajo, evidentemente con las dificultades por los problemas de red que estamos teniendo en toda España y por otro lado, los órganos colegiados se siguen reuniendo mediante videoconferencia, el consejo de gobierno, todo. Tenemos que intentar dar una normalidad lo mayor posible porque esto nos va ayudar mucho psicológicamente a pasar este trance de encierro que hay que sufrir.

-¿Se ha visto alguien contagiado por el coronavirus en la comunidad universitaria cordobesa?

-Que tengamos conocimiento ha habido una persona que tiene unos síntomas muy leves, según nos dicen, y se han tomado las medidas adecuadas en su entorno de trabajo.

-¿Hay alguien desplazado en comisión de servicio a otro país que no pueda volver?

-Yo no tengo constancia de que no puedan volver. El que no vuelve es porque no quiere, ahora mismo no hay restricción ninguna para que la gente pueda volver. Eso sí, los que vuelvan están obligados a un encierro de 14 días.

-Y nuestros estudiantes Erasmus, ¿han vuelto todos?

-Tenemos constancia de que han vuelto la mayoría, algunos han decidido quedase donde están, pero ahora mismo igual de riesgo es quedarse en un sitio que moverse. Algunos han decidido quedarse, son situaciones personales y estamos en contacto con ellos por si hay problemas.

-¿Qué mensaje traslada a los universitarios en estos momentos?

-Tranquilidad, que tengan confianza en el sistema, que estamos trabajando a tope para intentar normalizar la situación, dentro de la excepcionalidad que ésta presenta.