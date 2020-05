Rafael Serrano: «La vuelta a la calle será más difícil que el confinamiento»

Rafael Serrano, sociólogo, director del IESA-CSIC de Córdoba, un centro de investigación en ciencias sociales que, entre otros cometidos, busca el conocimiento y análisis de la realidad social, ha realizado en pleno confinamiento, junto al vicedirector del centro, Sebastián Rinken, el estudio Espacov (Estudio Social sobre la Pandemia covid-19), que, admite, «ha sido muy bien acogido por la comunidad científica» y en el que los investigadores del centro «se han dejado la piel» por su dificultad. Está basado en una muestra de 2.391 entrevistas realizadas en todo el país, entre el 4 y el 11 de abril, en la cuarta semana de confinamiento.

-¿Cómo se ha podido realizar este estudio en plena pandemia?

-Este trabajo surge en los primeros días del confinamiento porque era bastante claro que estábamos ante una situación inusitada, que ya en aquel momento se preveía que iba a ser muy importante en todos los aspectos, no solo desde el punto de vista biosanitario sino también social, económico, político. En los primeros días de confinamiento todos estuvimos de acuerdo en que era necesario que un instituto como el nuestro, que es de los pocos dentro del CSIC del área de Ciencias Sociales y el único que estudia las cosas desde el ámbito de la sociología, tenía que aportar algo a esta sociedad y trabajar en esa dimensión social de los fenómenos. El reto era ver si éramos capaces, teletrabajando y desde una administración muy menoscabada, de poner en marcha un estudio de esta dimensión y a nivel nacional. Teníamos el trabajo previo hecho, pues tenemos una unidad técnica de estudios avanzados que siempre ha estado en la vanguardia de investigación mediante encuestas y llevábamos tiempo trabajando en posibilidades de hacer encuestas representativas, que esto es la clave, y hacerlas por una vía on line. Y con ese conocimiento y bagaje montamos un equipo ex profeso para este trabajo.

-¿Cómo se realizaron las encuestas?

-Vimos que los primeros estudios que se hacían se centraban en el propio hecho del confinamiento. Nosotros, con medios propios del instituto, teníamos la idea de ir más lejos, pensar en la dimensión que esto podía tener, y analizar el confinamiento, las medidas que se están tomando y lo que la sociedad consideraba que iba a afectar esto al futuro. En paralelo había otro grupo trabajando en cómo, metodológicamente, poder sacar esto. Eran momentos difíciles y una aventura que no sabíamos cómo iba a salir. Pero tenemos claro que estamos en el IESA para hacer un servicio social y nos pusimos a trabajar con dos grupos, uno en el cuestionario y otro metodológicamente. Y lo hicimos en la cuarta semana del confinamiento, la que fue más dura, cuando todo estuvo más parado. La encuesta se hace íntegramente on line, para que fuera representativa. Utilizamos dos vías: por mensaje SMS, enviando al móvil un enlace y pidiendo que contestasen a las preguntas. Otro método fue con anuncios en Facebook e Instagram, que le salían a una determinada población de forma aleatoria. Todo esto ha hecho que fuera un estudio distinto y ha sido muy bien acogido por la comunidad científica, la verdad.

-¿Cuál es la principal conclusión que se extrae de la encuesta?

-Esta encuesta tiene muchísimas conclusiones, muy llamativas. Sobre todo creo que constatamos que tenemos una ciudadanía que está respondiendo a unos desafíos sin precedentes con bastante serenidad, asumiendo bastante bien unas medidas que son desconocidas y muy duras en todos los sentidos, con un gran sentido de la responsabilidad. Cuando se les preguntaba qué medidas creen que ayudarán más a que salgamos de la crisis, lo primero que resaltaban es el comportamiento de la propia ciudadanía, por encima incluso de los descubrimientos sanitarios o la gestión del Gobierno. Por tanto, es una ciudadanía que reconoce que es muy importante su propia responsabilidad y, obviamente, también está muy preocupada por la situación que se ha generado y la que se va a generar. Saben perfectamente que esto no acaba pronto y que no acaba solo con la situación sociosanitaria, sino que va a tener un coste económico y social muy grande. Y de hecho, la mayoría considera que será entre 1 y 3 años la recuperación.

-Y como sociólogo, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

-Primero, que se reproducen muchas cuestiones que conocemos en la Sociología, algunos sesgos de percepción de las personas. Todo el mundo piensa que cumple mejor las normas que los demás, eso es un sesgo bastante conocido pero muy interesante, porque en base a eso podemos comprender muchas de las situaciones que están pasando, como cuando se ve a alguien paseando al perro y pensamos que se está abusando y a lo mejor lo está haciendo en su legalidad, o vemos a alguien con un niño y no pensamos que puede tener una incapacidad intelectual y tiene que salir. Es relevante conocer cómo ven a los demás los ciudadanos y cómo se ven a sí mismos. Esto quizá es lo que me llama más la atención como sociólogo. Pero también la enorme polarización que tenemos desde el punto de vista ideológico. España ha sido un país que tradicionalmente, en torno al centro, bien a la izquierda o a la derecha, teníamos a la mayoría de la gente. Sin embargo, se ha ido produciendo una polarización enorme, fundamentalmente hacia el lado de la derecha, y el centro está perdiendo esa fuerza. Y eso se nota en las valoraciones que se hacen. Porque la mayoría de ciudadanos mira las propuestas de los gobiernos desde su propia ideología. Así, en la valoración del Gobierno tenemos posiciones muy extremas, si bien la media es por encima de 5.

-Según el estudio, solo un 15% menciona la gestión del Gobierno como importante para salir de la crisis.

-Esto hay que verlo en relación a la pregunta, que era señalar tres elementos más importantes para salir de la crisis, y había seis. Mencionan en tercer lugar la gestión del Gobierno. El primero, la actitud de los propios ciudadanos y el segundo, los avances en la Medicina. Lo cual es una postura bastante interesante, de enorme responsabilidad, ponerse en primer lugar los ciudadanos, y ponen la gestión del Gobierno en tercer lugar, aunque te pueda gustar más o menos.

-¿Y cree que cumpliremos igual de bien las normas de esta difícil desescalada?

-Creo que cualquier situación que se aleja de la realidad es muy compleja. Por ello, la vuelta a la calle será quizás más difícil que confinarse, donde estás en el entorno de tu casa, con tus familiares. Pues al salir a la calle, instintivamente, cuando veamos a alguien querremos darle la mano o dos besos, saludarlo, y más tras una etapa tan larga de aislamiento. Creo que el desescalamiento será una etapa muy difícil, cuesta acostumbrase a cuestiones que salen de la normalidad, que es lo que se hace sin tenerlo que pensar. Y luego, creo también que la concepción de las personas tras esta etapa tan larga de confinamiento es creer que cuando nos dejen salir es que ya se ha acabado el problema. Y hay que entender que el confinamiento se hacía no para acabar con la enfermedad sino para que no se colapsaran los sistemas sanitarios, para bajar la famosa curva. Por tanto, no quiere decir que no sigamos teniendo una alta probabilidad de contagiarnos, pero tendremos los medios para responder bien a ella. Este mensaje tendrá también que calar.

-Y ese nuevo concepto, de nueva normalidad, ¿cómo será?

-Como sociólogo es un concepto interesantísimo porque la nueva normalidad no existe. Lo que genera la normalidad es poder hacer las cosas sin pensarlas, aquello que nos sale consuetudinariamente. Y esas nuevas normalidades no son tan fáciles, esto no se hace por decreto. Trataremos de cumplirlo y habrá gente que lo haga con una constancia y racionalmente pensando en esto. Pero normalidad desde el punto de vista sociológico no será, será anormalidad.

-¿Piensa que saldremos mejores de esta crisis?

- En general, sí se piensa que cambiarán algunas cosas a medio plazo. Yo, personalmente, no creo que en el largo plazo cambien mucho. Sí estoy convencido de que cambiará en lo laboral, pues el teletrabajo ha funcionado.