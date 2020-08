RADAR covid: cómo descargar y utilizar la app de rastreo del coronavirus

La app Radar COVID comenzó su período de prueba el pasado 29 de junio y continuó desarrollándose durante un mes, hasta el 31 de julio, tiempo en el que se simularon cuatro rebrotes ficticios de covid-19. Tras un resultado que el Gobierno de España calificó como satisfactorio, puso la tecnología al servicio de las comunidades autónomas que quisieran adscribirse a ella. De momento, la herramienta se encuentra activa en siete comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Canarias. Además, ha superado los dos millones de descargas. El objetivo de la tecnología es ayudar a evitar la propagación del coronavirus de forma segura y respetando la privacidad de los usuarios. Estos son los pasos a seguir para descargarla y utilizarla correctamente.

Descargar Radar COVID

La app está diseñada de manera que el máximo número de usuarios posible, si así lo deciden, puedan acceder a ella. En el caso de los teléfonos móviles con Android (sistema operativo de Google), pueden descargarla directamente accediendo a Play Store y tecleando el nombre de la misma, "Radar COVID". En cualquier caso, estos necesitan contar con Google Play Services, por lo que algunos usuarios con teléfonos Huawei y Honor no podrán utilizarla aún, debido al veto de Estados Unidos para la utilización de estos servicios a la multinacional china. No obstante, esta restricción no aplica a todos los teléfonos Huawei/Honor, sino sólo a los de última generación que no cuenten con servicios de Google (la serie Mate 30, la serie P40, Mate Xs y Honor 30, principalmente). Si bien, la empresa afirma estar trabajando en ello para que pueda estar disponible cuanto antes. Por otra parte, los teléfonos con iOS (sistema operativo de Apple), podrán descargarla desde la App Store, realizando la búsqueda con el mismo nombre, "Radar COVID". Además, deberán contar con 16,2 MB de espacio libre.

Vista interna de la App Radar COVID - Foto: CÓRDOBA

Funcionamiento de la App

Una vez descargada, la aplicación pedirá acceso al sistema “bluetooth” del teléfono, que podrá desactivarse cuando se quiera, de forma tanto temporal como definitiva. En la pantalla principal se muestran tres cajas con información interactiva. La primera avisa del nivel de exposición del que se rodea, dependiendo de si otros usuarios (cercanos al dispositivo) han comunicado a la aplicación su positivo. Con una actualización constante del servicio, la aplicación avisaría al usuario en caso de encontrarse (o haberse encontrado) cerca de un caso de riesgo.

En segundo lugar, se encuentra la franja principal de la aplicación, en la que se muestra la frase “Radar COVID” junto a un interruptor mediante el cual puede activarse o desactivarse el rastreo, siempre que el usuario así lo decida. En todo momento, las interacciones con los móviles cercanos se registrarán de forma anónima. Por último, el botón que ocupa la parte inferior de la pantalla ofrece al usuario la posibilidad de “Comunicar su positivo COVID-19”, de nuevo, de forma anónima.

De esta forma, la herramienta podrá tanto comunicar la exposición a otros contagios como el propio diagnóstico positivo del usuario al resto de teléfonos, siempre garantizando la privacidad y la seguridad de la información. Así, nunca solicita nombre, teléfono ni correo electrónico, así como otra información personal. De igual modo, no recoge ningún dato de geolocalización, incluidos la información del GPS.

Comunicación de positivo o contacto con positivo covid

En caso de recibir la comunicación de un diagnóstico positivo por parte de un profesional sanitario (resultado positivo de una prueba PCR), el ciudadano recibirá un código, bien por vía SMS, email o notificación de la App Salud Andalucía, de tenerla instalada. El usuario deberá introducir este código en la app (pulsando en el botón “Comunica tu positivo COVID-19”) y enviarlo (pulsando sobre “Enviar diagnóstico anónimo”) y se generará un aviso al resto de ciudadanos con los que ha estado en contacto.

En caso de un posible contacto con una persona que haya estado infectada, el ciudadano con el dispositivo activado recibirá un aviso a la App con el teléfono de contacto de Salud Responde 955 54 50 60 y una web con información general sobre cómo proceder. Deberá procederse a llamar a este número para seguir futuras instrucciones según el protocolo del centro en cuestión al que se derive.

Radar COVID recoge la información de contacto con posibles positivos durante los últimos 14 días. Asimismo, el criterio empleado para la comunicación del posible contacto requiere que se cumplan dos requisitos: que los dos terminales hayan estado próximos durante 15 minutos o más, y que lo hayan hecho a dos metros de distancia o menos. De concurrir ambas condiciones, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro y se procede a la comunicación.